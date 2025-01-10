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Маникюр на январь 2025 — стильные идеи на каждый день

10 января 2025 19:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Чем заменить праздничный маникюр - идеи на январь 2025 года
Стильный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

После ярких праздничных дизайнов часто хочется чего-то спокойного и сдержанного. Зима — это идеальное время для лаконичных, стильных цветов, которые создают уютный и гармоничный образ.

Новини.LIVE поделится несколькими простыми, но эффектными идеями для маникюра, которые отлично подойдут к холодному времени года.

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Стильные идеи для маникюра

Белый

Белый маникюр напоминает первый снег — простой и нежный. Этот цвет подчеркивает чистоту и утонченность. Глянцевое или матовое покрытие смотрится очень аккуратно и гармонично. Белый прекрасно сочетается с теплой одеждой зимних цветов и подходит для любого случая — от повседневных прогулок до праздничных вечеров.

Белые ногти выглядят очень стильно
Белые ногти. Фото из Instagram

Шоколадный

Шоколадно-коричневый цвет ассоциируется с чашкой горячего какао или плиткой любимого шоколада. Это спокойный, сдержанный оттенок, который придает образу изысканности. Матовый вариант выглядит особенно стильно, создавая элегантный и современный вид.

Шоколадный маникюр подходит для тех, кто любит естественные и теплые оттенки.

Шоколадный цвет ногтей можно разнообразить стильным дизайном
Шоколадный цвет ногтей. Фото из Instagram

Черный 

Черный маникюр сегодня — это не вызов, а выражение вашего вкуса. Он прекрасно подходит для тех, кто хочет подчеркнуть свою индивидуальность и добавить образу немного загадочности. Глянцевый черный лак выглядит глубоким и насыщенным, а матовый — элегантным и сдержанным. Черный идеально подходит к стилю бохо-шик, grunge или даже классической одежде.

Черный цвет на ногтях не может остаться незамеченным
Черный цвет ногтей. Фото из Instagram

Френч

Французский маникюр — это вечный тренд. В зимней интерпретации нежно-розовый фон с белыми кончиками смотрится очень свежо. Хотите добавить праздничного настроения? Попробуйте немного блеска или прозрачное глиттерное покрытие на кончиках. Такой маникюр подходит для любого случая, делая ваш образ изысканным и ухоженным.

Френч - универсальный маникюр, который всегда уместен
Френч. Фото из Instagram

Добавьте немного творчества

Если хочется чего-то необычного, попробуйте смешать оттенки или добавить минималистичный дизайн — тонкие линии, точки или маленькие снежинки. Такие детали придадут вашему маникюру уникальности, не перегружая образ.

Ранее мы писали о том, какой дизайн маникюра будет уместным для женщин после 50 лет.

Также мы сообщали, что можно сделать на короткие ногти.

мода маникюр красота стиль ногти

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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