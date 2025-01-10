Чим замінити святковий манікюр — ідеї на січень 2025

Стильний манікюр. Фото: Freepik

Після яскравих святкових дизайнів часто хочеться чогось спокійного та стриманого. Зима — це ідеальний час для лаконічних, стильних кольорів, які створюють затишний і гармонійний образ.

Новини.LIVE поділиться кількома простими, але ефектними ідеями для манікюру, які чудово пасуватимуть до холодної пори року.

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Стильні ідеї для манікюру

Білий

Білий манікюр нагадує перший сніг — простий і ніжний. Цей колір підкреслює чистоту та витонченість. Глянцеве або матове покриття виглядає дуже акуратно і гармонійно. Білий чудово поєднується з теплим одягом зимових кольорів і підходить для будь-якої нагоди — від повсякденних прогулянок до святкових вечорів.

Білі нігті. Фото з Instagram

Шоколадний

Шоколадно-коричневий колір асоціюється із чашкою гарячого какао чи плиткою улюбленого шоколаду. Це спокійний, стриманий відтінок, який додає образу вишуканості. Матовий варіант має особливо стильний вигляд, створюючи елегантний і сучасний вигляд.

Шоколадний манікюр підходить для тих, хто любить природні та теплі відтінки.

Шоколадний колір нігтів. Фото з Instagram

Чорний

Чорний манікюр сьогодні — це не виклик, а вираз вашого смаку. Він чудово підходить для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність і додати образу трохи загадковості. Глянцевий чорний лак має глибокий і насичений вигляд, а матовий — елегантний і стриманий. Чорний ідеально пасує до стилю бохо-шик, grunge або навіть класичного одягу.

Чорний колір нігтів. Фото з Instagram

Френч

Французький манікюр — це вічний тренд. У зимовій інтерпретації ніжно-рожевий фон із білими кінчиками має дуже свіжий вигляд. Хочете додати святкового настрою? Спробуйте трохи блиску або прозоре глітерне покриття на кінчиках. Такий манікюр підходить для будь-якого випадку, роблячи ваш образ вишуканим і доглянутим.

Френч. Фото з Instagram

Додайте трохи творчості

Якщо хочеться чогось незвичайного, спробуйте змішати відтінки або додати мінімалістичний дизайн — тонкі лінії, точки чи маленькі сніжинки. Такі деталі додадуть вашому манікюру унікальності, не перевантажуючи образ.

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