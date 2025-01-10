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Манікюр на січень 2025 — стильні ідеї на кожен день

10 січня 2025 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Чим замінити святковий манікюр — ідеї на січень 2025
Стильний манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Після яскравих святкових дизайнів часто хочеться чогось спокійного та стриманого. Зима — це ідеальний час для лаконічних, стильних кольорів, які створюють затишний і гармонійний образ.

Новини.LIVE поділиться кількома простими, але ефектними ідеями для манікюру, які чудово пасуватимуть до холодної пори року.

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Стильні ідеї для манікюру

Білий

Білий манікюр нагадує перший сніг — простий і ніжний. Цей колір підкреслює чистоту та витонченість. Глянцеве або матове покриття виглядає дуже акуратно і гармонійно. Білий чудово поєднується з теплим одягом зимових кольорів і підходить для будь-якої нагоди — від повсякденних прогулянок до святкових вечорів.

Білі нігті мають дуже стильний вигляд
Білі нігті. Фото з Instagram

Шоколадний

Шоколадно-коричневий колір асоціюється із чашкою гарячого какао чи плиткою улюбленого шоколаду. Це спокійний, стриманий відтінок, який додає образу вишуканості. Матовий варіант має особливо стильний вигляд, створюючи елегантний і сучасний вигляд.

Шоколадний манікюр підходить для тих, хто любить природні та теплі відтінки.

Шоколадний колір нігтів можна урізноманітнити стильним дизайном
Шоколадний колір нігтів. Фото з Instagram

Чорний 

Чорний манікюр сьогодні — це не виклик, а вираз вашого смаку. Він чудово підходить для тих, хто хоче підкреслити свою індивідуальність і додати образу трохи загадковості. Глянцевий чорний лак має глибокий і насичений вигляд, а матовий — елегантний і стриманий. Чорний ідеально пасує до стилю бохо-шик, grunge або навіть класичного одягу.

Чорний колір на нігтях не може лишитись непоміченим
Чорний колір нігтів. Фото з Instagram

Френч

Французький манікюр — це вічний тренд. У зимовій інтерпретації ніжно-рожевий фон із білими кінчиками має дуже свіжий вигляд. Хочете додати святкового настрою? Спробуйте трохи блиску або прозоре глітерне покриття на кінчиках. Такий манікюр підходить для будь-якого випадку, роблячи ваш образ вишуканим і доглянутим.

Френч - універсальний манікюр, що завжди доречний
Френч. Фото з Instagram

Додайте трохи творчості

Якщо хочеться чогось незвичайного, спробуйте змішати відтінки або додати мінімалістичний дизайн — тонкі лінії, точки чи маленькі сніжинки. Такі деталі додадуть вашому манікюру унікальності, не перевантажуючи образ.

Раніше ми писали про те, який дизайн манікюру буде доречним для жінок після 50 років.

Також ми повідомляли, що можна зробити на короткі нігті.

мода манікюр краса стиль нігті

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