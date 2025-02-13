Сумка с леопардовым принтом — самый модный аксессуар года

Леопардовая сумка. Фото: скриншот видео

Леопардовый принт — это не просто очередной модный всплеск, а настоящая классика, которая из года в год удерживает позиции в гардеробах стильных людей. Он способен трансформировать даже самый простой образ, добавляя ему характера и уверенности. И если раньше этот узор ассоциировался лишь с чем-то дерзким и броским, то сейчас он может выглядеть и изысканно, и даже минималистично.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

Главный тренд этого сезона — сумки с леопардовым принтом. Они мгновенно становятся акцентом любого образа и добавляют нотку дикой элегантности. Причем не важно, какая у вас стилистическая база — будь то классические нейтральные цвета или экстравагантные сочетания.

С чем носить леопардовую сумку

Леопард легко адаптируется под любую гамму, выгодно дополняя черный, белый, коричневый, а также неожиданно гармонируя с полосатыми или цветочными мотивами. Бренды вроде Diesel доказывают, что сочетание принтов — не табу, а наоборот, стильный прием.

Diesel. Фото: Vogue

Чтобы сделать такую сумку еще более особенной, можно добавить брелоки или шармы, которые подчеркнут ваш характер и сделают вещь персонализированной. Если хочется еще больше выразительности, сумку можно комбинировать с яркими цветами или интересными текстурами, например, с объемными экошубами, блестящими тканями или замшей. Именно такие неожиданные миксы активно демонстрируют стритстайл-звезды.

Леопардовая сумка в образе. Фото: Vogue

Какую бы сумку вы ни выбрали — вместительную модель для ежедневного использования, аккуратную мини-версию для вечернего выхода или стильный вариант для офиса — леопардовый принт работает в любом формате. Это не просто временный тренд, а элемент, который легко интегрируется в капсульный гардероб, добавляя ему характера и узнаваемости.

Ранее мы писали о том, какая сумка в стиле 50-х набирает бешеную популярность в этом году.

Также мы сообщали, в каком цвете сумка является самой модной в 2025.