Сумка з леопардовим принтом — наймодніший аксесуар року

Леопардова сумка. Фото: скриншот відео

Леопардовий принт — це не просто черговий модний сплеск, а справжня класика, яка з року в рік утримує позиції в гардеробах стильних людей. Він здатний трансформувати навіть найпростіший образ, додаючи йому характеру та впевненості. І якщо раніше цей візерунок асоціювався лише з чимось зухвалим і помітним, то зараз він може мати і вишуканий, і навіть мінімалістичний вигляд.

Про це пише Vogue.

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Головний тренд цього сезону — сумки з леопардовим принтом. Вони миттєво стають акцентом будь-якого образу та додають нотку дикої елегантності. Причому не важливо, яка у вас стилістична база — чи це класичні нейтральні кольори, чи екстравагантні поєднання.

З чим носити леопардову сумку

Леопард легко адаптується під будь-яку гаму, вигідно доповнюючи чорний, білий, коричневий, а також несподівано гармоніюючи зі смугастими або квітковими мотивами. Бренди на кшталт Diesel доводять, що поєднання принтів — не табу, а навпаки, стильний прийом.

Diesel. Фото: Vogue

Щоб зробити таку сумку ще більш особливою, можна додати брелоки або шарми, які підкреслять ваш характер та зроблять річ персоналізованою. Якщо хочеться ще більше виразності, сумку можна комбінувати з яскравими кольорами або цікавими текстурами, наприклад, з об’ємними екошубами, блискучими тканинами чи замшею. Саме такі несподівані мікси активно демонструють стрітстайл-зірки.

Леопардова сумка в образі. Фото: Vogue

Яку б сумку ви не обрали — містку модель для щоденного використання, акуратну міні-версію для вечірнього виходу чи стильний варіант для офісу — леопардовий принт працює у будь-якому форматі. Це не просто тимчасовий тренд, а елемент, який легко інтегрується у капсульний гардероб, додаючи йому характеру та впізнаваності.

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