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Лайфхак для женщин после 40 — как легко скрыть морщины

23 января 2025 11:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как скрыть морщины после 40 - простой и эффективный трюк
Зрелая женщина с ухоженной кожей. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Как изменить свой макияж, когда кожа начинает терять упругость и тонкие линии становятся заметнее? У визажиста Katie Jane Hughes есть ответ. Ее гениальный лайфхак покорил сердца миллионов и может стать вашим любимым секретом красоты после 40.

Она поделилась им в TikTok.

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Почему густой макияж не всегда работает

С возрастом кожа меняется — она становится тоньше, а морщины более выразительными. Это заметно особенно тогда, когда вы используете густые тональные средства или консилеры. Вместо того, чтобы скрыть недостатки, они часто собираются в складках кожи, подчеркивая то, что хотелось бы спрятать.

Но не волнуйтесь — существует способ, как избежать этого и выглядеть безупречно. Все, что вам понадобится, это консилер с хорошим покрытием и маленькая кисточка для теней.

Секрет от Katie Jane Hughes

Вот как это работает:

  1. Подготовка кожи. Перед сном тщательно умойтесь и слегка помассируйте лицо мягким полотенцем. Это поможет убрать отмершие клетки и сделает кожу более гладкой и блестящей.
  2. Нанесение консилера. Выдавите каплю средства на руку. Кисточкой для теней тщательно разгладьте консилер.
  3. Легкие прикосновения. Осторожно наносите средство на нужные участки: вокруг носа, под глазами, возле рта или на покраснения. Движения должны быть легкими, без надавливания.

Почему этот способ работает

Тонкий слой консилера делает кожу видом максимально естественной. Вместо густого слоя, который может скатываться, вы получаете нежное, едва заметное покрытие. Это создает эффект "свежей кожи" и позволяет забыть о макияже, который оседает в морщинах.

Сдержанный макияж всегда выглядит уместно
Женщина с красивым макияжем. Фото: Freepik

Преимущества техники

  • Естественность. Ваше лицо получит ухоженный вид, но без "эффекта маски".
  • Равномерность. Консилер не накапливается в морщинах, благодаря чему кожа кажется моложе.
  • Экономия времени. Такой макияж быстрый и простой в исполнении.

Полезные советы

  • Всегда увлажняйте кожу перед макияжем.
  • Используйте легкие текстуры, которые не перегружают кожу.
  • Помните о регулярном уходе: нежные пилинги и увлажняющие маски творят чудеса.

Макияж не должен быть сложным, чтобы вы выглядели прекрасно. Попробуйте этот минималистичный подход и убедитесь, что красота — это не о количестве средств, а о правильной технике их использования.

Ранее мы писали о том, какие ошибки в макияже могут добавить возраста.

Также мы сообщали, какой макияж может прийти на помощь после бессонной ночи.

лайфхаки красота лицо стиль морщины

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