Як приховати зморшки після 40 — простий і ефективний трюк

Зріла жінка з доглянутою шкірою. Фото: Freepik

Як змінити свій макіяж, коли шкіра починає втрачати пружність і тонкі лінії стають помітнішими? Візажистка Katie Jane Hughes має відповідь. Її геніальний лайфхак підкорив серця мільйонів і може стати вашим улюбленим секретом краси після 40.

Вона поділилась ним в TikTok.

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Чому густий макіяж не завжди працює

З віком шкіра змінюється — вона стає тоншою, а зморшки більш виразними. Це помітно особливо тоді, коли ви використовуєте густі тональні засоби або консилери. Замість того, щоб приховати недоліки, вони часто збираються в складках шкіри, підкреслюючи те, що хотілося б заховати.

Але не хвилюйтеся — існує спосіб, як уникнути цього і мати бездоганний вигляд. Все, що вам знадобиться, це консилер із хорошим покриттям і маленький пензлик для тіней.

Секрет від Katie Jane Hughes

Ось як це працює:

Підготовка шкіри. Перед сном ретельно вмийтеся і злегка помасажуйте обличчя м’яким рушником. Це допоможе прибрати відмерлі клітини і зробить шкіру більш гладенькою. Нанесення консилера. Видавіть краплю засобу на руку. Пензликом для тіней ретельно розгладьте консилер. Легкі дотики. Обережно наносьте засіб на потрібні ділянки: навколо носа, під очима, біля рота або на почервоніння. Рухи повинні бути легкими, без натискання.

Чому цей спосіб працює

Тонкий шар консилера робить шкіру виглядом максимально природною. Замість густого шару, який може скочуватися, ви отримуєте ніжне, ледь помітне покриття. Це створює ефект "свіжої шкіри" і дозволяє забути про макіяж, який осідає в зморшках.

Жінка з гарним макіяжем. Фото: Freepik

Переваги техніки

Природність. Ваше обличчя матиме доглянутий вигляд, але без "ефекту маски".

Ваше обличчя матиме доглянутий вигляд, але без "ефекту маски". Рівномірність. Консилер не накопичується в зморшках, завдяки чому шкіра здається молодшою.

Консилер не накопичується в зморшках, завдяки чому шкіра здається молодшою. Економія часу. Такий макіяж швидкий і простий у виконанні.

Корисні поради

Завжди зволожуйте шкіру перед макіяжем.

Використовуйте легкі текстури, які не перевантажують шкіру.

Пам’ятайте про регулярний догляд: ніжні пілінги та зволожувальні маски творять дива.

Макіяж не повинен бути складним, щоб ви мали прекрасний вигляд. Спробуйте цей мінімалістичний підхід і переконайтеся, що краса — це не про кількість засобів, а про правильну техніку їх використання.

Раніше ми писали про те, які помилки в макіяжі можуть додати віку.

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