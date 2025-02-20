Модные кроссовки весны-2025 – какие модели стоит выбрать в этом году

Девушка в стильных кроссовках. Фото: Freepik

Кроссовки — это не просто удобная обувь, но и ключевой элемент гардероба на любое время года. Этой весной дизайнеры советуют обратить внимание на необычные цвета, интересные сочетания и стильные детали. Белые, черные и серые модели остаются актуальными, но на пик популярности выходят яркие оттенки и нестандартные принты.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

Читайте также:

Какие кроссовки стоит добавить в свой гардероб этой весной

New Balance 9060 — хит сезона

Если хочется совместить комфорт и стиль, обратите внимание на New Balance 9060. Эта модель стала настоящим трендом благодаря своей массивной подошве и футуристическому дизайну.

В 2025 году модными будут вариации в глубоких оттенках зеленого, бордового, серого, темно-синего и шоколадного. Эти кроссовки прекрасно сочетаются как с классическими джинсами, так и с широкими брюками или спортивным стилем.

New Balance 9060. Фото из Instagram

Белые кроссовки — вне времени

Если в гардеробе должна быть одна универсальная пара, то это белые кроссовки на высокой подошве. Они подходят ко всему — от джинсов до классических костюмов. А если хочется сделать образ интереснее, попробуйте добавить яркие детали: разноцветные шнурки, нашивки или декоративные элементы.

Белые кроссовки. Фото из Instagram

"Сникерсы" — комфорт и стиль в одном

Крупная толстая подошва, немного ретро-дизайна — идеальное сочетание для тех, кто хочет быть в тренде. Черные и серые "сникерсы" возвращаются в моду, ведь они не только стильные, но и удобные. Их можно носить как с джинсами и широкими брюками, так и с женственными платьями или юбками.

Сникерсы. Фото из Instagram

Главное — экспериментировать и создавать собственный уникальный стиль.

Ранее мы писали о том, какая обувь имеет устаревший вид.

Также мы сообщали, какая обувь из 2000-х неожиданно становится трендом этого года.