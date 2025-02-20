Модні кросівки весни-2025 — які моделі варто обрати цього року

Дівчина в стильних кросівках. Фото: Freepik

Кросівки — це не просто зручне взуття, а й ключовий елемент гардероба на будь-яку пору року. Цієї весни дизайнери радять звернути увагу на незвичайні кольори, цікаві поєднання та стильні деталі. Білі, чорні та сірі моделі залишаються актуальними, але на пік популярності виходять яскраві відтінки та нестандартні принти.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Які кросівки варто додати до свого гардероба цієї весни

New Balance 9060 — хіт сезону

Якщо хочеться поєднати комфорт і стиль, зверніть увагу на New Balance 9060. Ця модель стала справжнім трендом завдяки своїй масивній підошві та футуристичному дизайну.

У 2025 році модними будуть варіації у глибоких відтінках зеленого, бордового, сірого, темно-синього та шоколадного. Ці кросівки чудово поєднуються як із класичними джинсами, так і з широкими штанами або спортивним стилем.

New Balance 9060. Фото з Instagram

Білі кросівки — поза часом

Якщо в гардеробі має бути одна універсальна пара, то це білі кросівки на високій підошві. Вони пасують до всього — від джинсів до класичних костюмів. А якщо хочеться зробити образ цікавішим, спробуйте додати яскраві деталі: різнокольорові шнурки, нашивки або декоративні елементи.

Білі кросівки. Фото з Instagram

"Снікерси" — комфорт і стиль в одному

Велика товста підошва, трохи ретро-дизайну – ідеальне поєднання для тих, хто хоче бути в тренді. Чорні та сірі "снікерси" повертаються в моду, адже вони не лише стильні, а й зручні. Їх можна носити як із джинсами та широкими штанами, так і з жіночними сукнями чи спідницями.

Снікерси. Фото з Instagram

Головне — експериментувати та створювати власний унікальний стиль.

Раніше ми писали про те, яке взуття має застарілий вигляд.

Також ми повідомляли, яке взуття з 2000-х неочікувано стає трендом цього року.