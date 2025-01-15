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Креативные ногти 2025 — маникюр, который хотят все этой зимой

15 января 2025 19:31
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный маникюр зимы-2025 — креативный дизайн в тренде
Нежный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Креативные дизайны ногтей с эффектом мягких текстур и необычных цветов стали настоящим трендом этой зимы. Такой маникюр добавляет образу особого шарма, создавая уютное и стильное настроение. Для тех, кто хочет освежить свой внешний вид, но не готов к кардинальным переменам, эти современные решения станут отличным выбором.

Новини.LIVE поделится интересными идеями для маникюра.

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Главная особенность этих дизайнов — уникальная техника исполнения. Мастера используют аэрограф или кисти для создания плавных градиентов, полупрозрачных слоев и эффектов, которые напоминают мягкие ткани или нежные блики. Результат получается настолько оригинальным, что ногти кажутся настоящим произведением искусства. Такой маникюр точно не останется без внимания.

Оригинальный маникюр, который никого не оставит равнодушным
Оригинальный дизайн ногтей. Фото из Instagram

Что касается цветов, то выбор просто огромен. Любители ярких акцентов могут выбирать насыщенные и смелые оттенки, которые напоминают культовые дизайнерские решения.

Дизайн ногтей удивляет своим разнообразием
Смелый дизайн маникюра. Фото из Instagram

Для тех, кто предпочитает спокойные образы, есть нейтральные и пастельные цвета. Каждый дизайн легко адаптируется к любой ситуации — от повседневной жизни до особых событий.

Можно сделать уникальным и довольно сдержанный дизайн маникюра
Элегантный маникюр. Фото из Instagram

Кроме стильного вида, эти креативные дизайны еще и очень универсальны. Они сочетают в себе утонченность, тепло и элегантность, что делает их идеальными для холодных зимних дней. Такой маникюр будто окутывает руки уютом и придает уверенности.

Можно сделать не только креативный маникюр, но и достаточно изящный
Нежный маникюр. Фото из Instagram

Эти креативные решения в мире маникюра — настоящий взрыв воображения и таланта. Они помогают выделиться, создавая уникальный образ, который подойдет каждой женщине.

Если хочется попробовать что-то новое и вдохновляющее этой зимой, выберите один из этих стильных дизайнов, и ваши ногти станут настоящим украшением, которое будет дарить настроение каждый день.

Ранее мы писали о том, какой новый дизайн маникюра покорил тренды 2025 года.

Также мы сообщали, какой маникюр для женщин после 50 лет является трендовым.

мода маникюр стиль ногти 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

19:28 Минэнерго опровергло заявления о росте тарифов для достройки АЭС

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