Модный маникюр зимы-2025 — креативный дизайн в тренде

Нежный маникюр. Фото: Freepik

Креативные дизайны ногтей с эффектом мягких текстур и необычных цветов стали настоящим трендом этой зимы. Такой маникюр добавляет образу особого шарма, создавая уютное и стильное настроение. Для тех, кто хочет освежить свой внешний вид, но не готов к кардинальным переменам, эти современные решения станут отличным выбором.

Новини.LIVE поделится интересными идеями для маникюра.

Читайте также:

Креативные дизайны маникюра, актуальные этой зимой

Главная особенность этих дизайнов — уникальная техника исполнения. Мастера используют аэрограф или кисти для создания плавных градиентов, полупрозрачных слоев и эффектов, которые напоминают мягкие ткани или нежные блики. Результат получается настолько оригинальным, что ногти кажутся настоящим произведением искусства. Такой маникюр точно не останется без внимания.

Оригинальный дизайн ногтей. Фото из Instagram

Что касается цветов, то выбор просто огромен. Любители ярких акцентов могут выбирать насыщенные и смелые оттенки, которые напоминают культовые дизайнерские решения.

Смелый дизайн маникюра. Фото из Instagram

Для тех, кто предпочитает спокойные образы, есть нейтральные и пастельные цвета. Каждый дизайн легко адаптируется к любой ситуации — от повседневной жизни до особых событий.

Элегантный маникюр. Фото из Instagram

Кроме стильного вида, эти креативные дизайны еще и очень универсальны. Они сочетают в себе утонченность, тепло и элегантность, что делает их идеальными для холодных зимних дней. Такой маникюр будто окутывает руки уютом и придает уверенности.

Нежный маникюр. Фото из Instagram

Эти креативные решения в мире маникюра — настоящий взрыв воображения и таланта. Они помогают выделиться, создавая уникальный образ, который подойдет каждой женщине.

Если хочется попробовать что-то новое и вдохновляющее этой зимой, выберите один из этих стильных дизайнов, и ваши ногти станут настоящим украшением, которое будет дарить настроение каждый день.

Ранее мы писали о том, какой новый дизайн маникюра покорил тренды 2025 года.

Также мы сообщали, какой маникюр для женщин после 50 лет является трендовым.