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Креативні нігті 2025 — манікюр, який хочуть всі цієї зими

15 січня 2025 19:31
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модний манікюр зими-2025 — креативний дизайн у тренді
Ніжний манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Креативні дизайни нігтів з ефектом м’яких текстур і незвичайних кольорів стали справжнім трендом цієї зими. Такий манікюр додає образу особливого шарму, створюючи затишний і стильний настрій. Для тих, хто хоче освіжити свій зовнішній вигляд, але не готовий до кардинальних змін, ці сучасні рішення стануть чудовим вибором.

Новини.LIVE поділиться цікавими ідеями для манікюру.

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Креативні дизайни манікюру, що актуальні цієї зими

Головна особливість цих дизайнів — унікальна техніка виконання. Майстри використовують аерограф або кисті для створення плавних градієнтів, напівпрозорих шарів і ефектів, які нагадують м’які тканини чи ніжні відблиски. Результат виходить настільки оригінальним, що нігті здаються справжнім витвором мистецтва. Такий манікюр точно не залишиться без уваги.

Оригінальний манікюр, що нікого не залишить байдужим
Оригінальний дизайн нігтів. Фото з Instagram

Що стосується кольорів, то вибір просто величезний. Любителі яскравих акцентів можуть обирати насичені та сміливі відтінки, які нагадують культові дизайнерські рішення.

Дизайн нігтів дивує своєю різноманітністю
Сміливий дизайн манікюру. Фото з Instagram

Для тих, хто надає перевагу спокійним образам, є нейтральні та пастельні кольори. Кожен дизайн легко адаптується до будь-якої ситуації — від повсякденного життя до особливих подій.

Можна зробити унікальним і доволі стриманий дизайн манікюру
Елегантний манікюр. Фото з Instagram

Окрім стильного вигляду, ці креативні дизайни ще й дуже універсальні. Вони поєднують в собі витонченість, тепло й елегантність, що робить їх ідеальними для холодних зимових днів. Такий манікюр ніби огортає руки затишком і додає впевненості.

Можна зробити не тільки креативний манікюр, але і досить витончений
Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Ці креативні рішення у світі манікюру — справжній вибух уяви й таланту. Вони допомагають виділитися, створюючи унікальний образ, який пасуватиме кожній жінці.

Якщо хочеться спробувати щось нове та надихаюче цієї зими, оберіть один із цих стильних дизайнів, і ваші нігті стануть справжньою прикрасою, яка даруватиме настрій кожного дня.

Раніше ми писали про те, який новий дизайн манікюру підкорив тренди 2025 року.

Також ми повідомляли, який манікюр для жінок після 50 років є трендовим.

мода манікюр стиль нігті 2025 рік

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23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

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