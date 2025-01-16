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Галстук в женском стиле — главный тренд 2025 года

16 января 2025 09:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как носить галстук в 2025 — новый тренд в женской моде
Девушка в деловом образе. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Галстуки — это не просто аксессуар, а настоящий символ современной моды, который уверенно возвращается в тренды. Еще недавно мы видели банты и ленты как олицетворение "девичества", но сейчас настало время другого героя стиля.

Об этом сообщает Vogue.

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Хейли Бибер

В октябре Хейли Бибер появилась на улицах Лос-Анджелеса в образе, который привлек все внимание модного сообщества. Серый двубортный костюм, белоснежная рубашка и бордовый галстук из свежей коллекции Saint Laurent стали идеальным примером того, как классика может быть смелой.

Хейли Бибер любит эпатажные аксессуары
Хейли и Джастин Бибер. Фото: Vogue

Селена Гомес

Селена Гомес на кинофестивале в Палм-Спрингс выбрала образ, который сочетает строгость и женственность. Ее костюм-тройка от Ralph Lauren с изящным жакетом и брюками в паре с галстуком создали неповторимый стиль.

Она выглядела безупречно, доказывая, что галстук может быть и изящным акцентом, и главной деталью образа.

Селена Гомес всегда выглядит элегантно
Селена Гомес. Фото: Vogue

Айо Эдебири

На церемонии вручения премии "Золотой глобус" Айо Эдебири продемонстрировала, как можно совместить дань классическому стилю с современностью. Ее серый костюм Loewe дополнял золотой галстук в виде пера — изысканно, эффектно и символично.

Галстук может иметь разный вид
Айо Эдебири. Фото: Vogue

Галстуки — больше, чем аксессуар

Когда-то они ассоциировались с деловым стилем или панк-культурой, как во времена Аврил Лавин. Сегодня же галстук — это символ силы, уверенности и свободы самовыражения.

Он подходит и для офиса, и для красной дорожки, и для свидания в городе. Каждый узел — это маленькое напоминание о том, что стиль — это не просто одежда, а возможность рассказать свою историю.

Ранее мы писали о том, какие сережки сейчас в тренде и должны быть у всех.

Также мы сообщали о трендовых моделях носков, которые стоит носить этой зимой.

мода тренды аксессуары стиль 2025 год

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09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

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