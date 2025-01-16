Як носити краватку у 2025 — новий тренд у жіночій моді

Дівчина в діловому образі. Фото: Freepik

Краватки — це не просто аксесуар, а справжній символ сучасної моди, який впевнено повертається у тренди. Ще нещодавно ми бачили банти та стрічки як уособлення "дівочості", але зараз настав час іншого героя стилю.

Про це повідомляє Vogue.

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Гейлі Бібер

У жовтні Гейлі Бібер з’явилася на вулицях Лос-Анджелеса в образі, що привернув усю увагу модної спільноти. Сірий двобортний костюм, білосніжна сорочка і бордова краватка зі свіжої колекції Saint Laurent стали ідеальним прикладом того, як класика може бути сміливою.

Гейлі та Джастін Бібер. Фото: Vogue

Селена Гомес

Селена Гомес на кінофестивалі в Палм-Спрінгс обрала образ, який поєднує строгість і жіночність. Її костюм-трійка від Ralph Lauren з витонченим жакетом і штанами в парі з краваткою створили неповторний стиль.

Вона мала бездоганний вигляд, доводячи, що краватка може бути і витонченим акцентом, і головною деталлю образу.

Селена Гомес. Фото: Vogue

Айо Едебірі

На церемонії вручення премії "Золотий глобус" Айо Едебірі продемонструвала, як можна поєднати шану класичному стилю з сучасністю. Її сірий костюм Loewe доповнювала золота краватка у вигляді пера — вишукано, ефектно й символічно.

Айо Едебірі. Фото: Vogue

Краватки — більше, ніж аксесуар

Колись вони асоціювалися з діловим стилем або панк-культурою, як у часи Авріл Лавін. Сьогодні ж краватка — це символ сили, впевненості та свободи самовираження.

Вона підходить і для офісу, і для червоної доріжки, і для побачення в місті. Кожен вузол — це маленьке нагадування про те, що стиль — це не просто одяг, а можливість розповісти свою історію.

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