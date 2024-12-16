Модные прически из 90-х – стильные идеи, которые подойдут каждой

Девушка с красивыми волосами. Фото: Freepik

Новый год — прекрасное время для перемен, и новая прическа может стать началом вашего преобразования. Тренды 90-х годов снова увлекают мир моды, и стилисты советуют обратить внимание на эти стильные варианты. Они подходят женщинам всех возрастов — от 30 до 60 лет — и помогают создать свежий и яркий образ.

Новини.LIVE расскажет, о каких именно стрижках идет речь.

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Почему стрижка важна для образа

Смена прически может полностью обновить ваш стиль и придать облику особого шарма. Правильно подобранная стрижка освежает лицо, делает его более выразительным и подчеркивает индивидуальность. Если вы ищете идею нового образа, обязательно обратите внимание на следующие варианты.

Каскад

Стрижка каскад напоминает водопад благодаря плавным переходам длины волос. Она выглядит элегантно и придает прическе объему. Такой вариант идеально подходит для средней длины волос и гармонично смотрится на любом цвете.

Стрижка каскад. Фото с Instagram

Каре

Каре остается классикой, которая не выходит из моды. Оно выглядит прекрасно на женщинах с длинной шеей, придавая образу изящества. Эта стрижка может быть как короткой, так и удлиненной, и в обоих случаях выглядит современно.

Стрижка каре. Фото с Instagram

Асимметричный боб

Для женщин зрелого возраста стилисты советуют асимметричный боб. Такая стрижка не только омолаживает, но и визуально удлиняет лицо, делая его более пропорциональным. Она идеально подходит для женщин с квадратным или полным лицом, ведь благодаря асимметрии придает изящество и подчеркивает черты лица.

Асимметричный боб. Фото с Instagram

Таким образом, трендовые прически из 90-х снова завоевывают сердца модниц и дарят возможность подчеркнуть индивидуальность. Выбирайте свой идеальный вариант и встречайте Новый год в стильном образе.

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