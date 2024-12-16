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Красиві та стильні зачіски з 90-х, що знову в моді

16 грудня 2024 16:05
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні зачіски з 90-х — стильні ідеї, які підійдуть кожній
Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Новий рік — чудовий час для змін, і нова зачіска може стати початком вашого перетворення. Тренди 90-х років знову захоплюють світ моди, і стилісти радять звернути увагу на ці стильні варіанти. Вони пасують жінкам будь-якого віку — від 30 до 60 років — і допомагають створити свіжий і яскравий образ.

Новини.LIVE розповість, про які саме стрижки йде мова. 

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Чому стрижка важлива для образу

Зміна зачіски може повністю оновити ваш стиль і додати зовнішності особливого шарму. Правильно підібрана стрижка освіжає обличчя, робить його більш виразним і підкреслює індивідуальність. Якщо ви шукаєте ідею для нового образу, обов’язково зверніть увагу на такі варіанти.

Каскад

Стрижка каскад нагадує водоспад завдяки плавним переходам довжини волосся. Вона виглядає елегантно та додає зачісці об’єму. Такий варіант ідеально підходить для середньої довжини волосся і гармонійно виглядає на будь-якому кольорі.

Стрижка каскад підходить для будь-якого віку
Стрижка каскад. Фото з Instagram

Каре

Каре залишається класикою, яка не виходить з моди. Воно має чудовий вигляд на жінках із довгою шиєю, додаючи образу витонченості. Ця стрижка може бути як короткою, так і подовженою, і в обох випадках має сучасний вигляд.

Каре для витончених жінок
Стрижка каре. Фото з Instagram

Асиметричний боб

Для жінок зрілого віку стилісти радять асиметричний боб. Така стрижка не лише омолоджує, а й візуально подовжує обличчя, роблячи його більш пропорційним. Вона ідеально підходить для жінок із квадратним чи повним обличчям, адже завдяки асиметрії додає витонченості та підкреслює риси обличчя.

Асиметричний боб чудово підходить для жінок зрілого віку
Асиметричний боб. Фото з Instagram

Таким чином, трендові зачіски з 90-х знову завойовують серця модниць і дарують можливість підкреслити індивідуальність. Обирайте свій ідеальний варіант і зустрічайте Новий рік у стильному образі. 

Раніше ми писали про те, які стрижки в тренді і не потребують багато часу на укладку.

Також ми повідомляли, яка зачіска буде на піку популярності в 2025 році.

мода стрижки 90-ті краса стиль

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