Модні зачіски з 90-х — стильні ідеї, які підійдуть кожній

Дівчина з гарним волоссям. Фото: Freepik

Новий рік — чудовий час для змін, і нова зачіска може стати початком вашого перетворення. Тренди 90-х років знову захоплюють світ моди, і стилісти радять звернути увагу на ці стильні варіанти. Вони пасують жінкам будь-якого віку — від 30 до 60 років — і допомагають створити свіжий і яскравий образ.

Новини.LIVE розповість, про які саме стрижки йде мова.

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Зміна зачіски може повністю оновити ваш стиль і додати зовнішності особливого шарму. Правильно підібрана стрижка освіжає обличчя, робить його більш виразним і підкреслює індивідуальність. Якщо ви шукаєте ідею для нового образу, обов’язково зверніть увагу на такі варіанти.

Каскад

Стрижка каскад нагадує водоспад завдяки плавним переходам довжини волосся. Вона виглядає елегантно та додає зачісці об’єму. Такий варіант ідеально підходить для середньої довжини волосся і гармонійно виглядає на будь-якому кольорі.

Стрижка каскад. Фото з Instagram

Каре

Каре залишається класикою, яка не виходить з моди. Воно має чудовий вигляд на жінках із довгою шиєю, додаючи образу витонченості. Ця стрижка може бути як короткою, так і подовженою, і в обох випадках має сучасний вигляд.

Стрижка каре. Фото з Instagram

Асиметричний боб

Для жінок зрілого віку стилісти радять асиметричний боб. Така стрижка не лише омолоджує, а й візуально подовжує обличчя, роблячи його більш пропорційним. Вона ідеально підходить для жінок із квадратним чи повним обличчям, адже завдяки асиметрії додає витонченості та підкреслює риси обличчя.

Асиметричний боб. Фото з Instagram

Таким чином, трендові зачіски з 90-х знову завойовують серця модниць і дарують можливість підкреслити індивідуальність. Обирайте свій ідеальний варіант і зустрічайте Новий рік у стильному образі.

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