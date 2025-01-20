Как носить коричневый этой зимой - стильные идеи для образов

Коричневый в моде — трендовые способы носить его зимой
Коричневый цвет продолжает удерживать свои позиции среди главных фаворитов сезона осень-зима 2024/2025. Его популярность только набирает обороты, предлагая модникам множество способов интегрировать этот насыщенный и теплый оттенок в повседневный гардероб.
Новини.LIVE поделится интересными идеями, как носить коричневый зимой и выглядеть стильно.
На какие вещи коричневого цвета обратить внимание
Элегантный костюм
Коричневый костюм — это всегда удачный выбор. Выберите жакет и брюки из бархата или шерсти, чтобы добавить интереса. Для завершения образа — светлый свитер и бордовая сумка.
Широкие брюки
Если узкие джинсы не ваш вариант, попробуйте коричневые широкие брюки коричневого цвета. Их можно комбинировать с лоферами и короткой дубленкой на овчине, которая выглядит современно и уютно.
Total look в шоколадном оттенке
Кожа и замша — тренды сезона. Сочетайте коричневые брюки, базовую футболку и кардиган для создания стильного монохромного образа. Добавьте туфли на каблуке и сумку-конверт.
Многослойность
Коричневый идеально подходит для многослойных образов. Темная куртка, худи, атласная юбка и леггинсы создадут модный ансамбль, который выглядит стильно и необычно.
Серо-коричневое пальто
Длинное пальто в таком оттенке универсально и подходит ко всему. Оно удачно сочетается с юбками, сапогами челси или даже ковбойками.
Замша
Этот материал поражает своей популярностью. Замшевая юбка, куртка или рубашка станут стильным акцентом и внесут разнообразие в ваш гардероб.
Вот такие простые и одновременно эффектные идеи помогут сделать ваши зимние образы яркими, стильными и неповторимыми.
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