Как носить коричневый этой зимой - стильные идеи для образов

Стильная девушка. Фото: Freepik

Коричневый цвет продолжает удерживать свои позиции среди главных фаворитов сезона осень-зима 2024/2025. Его популярность только набирает обороты, предлагая модникам множество способов интегрировать этот насыщенный и теплый оттенок в повседневный гардероб.

Новини.LIVE поделится интересными идеями, как носить коричневый зимой и выглядеть стильно.

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Элегантный костюм

Коричневый костюм — это всегда удачный выбор. Выберите жакет и брюки из бархата или шерсти, чтобы добавить интереса. Для завершения образа — светлый свитер и бордовая сумка.

Костюм. Фото из Instagram

Широкие брюки

Если узкие джинсы не ваш вариант, попробуйте коричневые широкие брюки коричневого цвета. Их можно комбинировать с лоферами и короткой дубленкой на овчине, которая выглядит современно и уютно.

Коричневые брюки. Фото из Instagram

Total look в шоколадном оттенке

Кожа и замша — тренды сезона. Сочетайте коричневые брюки, базовую футболку и кардиган для создания стильного монохромного образа. Добавьте туфли на каблуке и сумку-конверт.

Образ в шоколадном оттенке. Фото из Instagram

Многослойность

Коричневый идеально подходит для многослойных образов. Темная куртка, худи, атласная юбка и леггинсы создадут модный ансамбль, который выглядит стильно и необычно.

Многослойный образ. Фото из Instagram

Серо-коричневое пальто

Длинное пальто в таком оттенке универсально и подходит ко всему. Оно удачно сочетается с юбками, сапогами челси или даже ковбойками.

Пальто. Фото из Instagram

Замша

Этот материал поражает своей популярностью. Замшевая юбка, куртка или рубашка станут стильным акцентом и внесут разнообразие в ваш гардероб.

Замшевая юбка. Фото из Instagram

Вот такие простые и одновременно эффектные идеи помогут сделать ваши зимние образы яркими, стильными и неповторимыми.

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