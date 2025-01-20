Як носити коричневий цієї зими — стильні ідеї для образів

Коричневий у моді — трендові способи носити його взимку
Коричневий колір продовжує утримувати свої позиції серед головних фаворитів сезону осінь-зима 2024/2025. Його популярність лише набирає обертів, пропонуючи модникам безліч способів інтегрувати цей насичений та теплий відтінок у повсякденний гардероб.
Новини.LIVE поділиться цікавими ідеями, як носити коричневий взимку і мати стильний вигляд.
На які речі коричневого кольору звернути увагу
Елегантний костюм
Коричневий костюм — це завжди влучний вибір. Оберіть жакет і штани з оксамиту чи вовни, щоб додати цікавості. Для завершення образу — світлий светр і бордова сумка.
Широкі штани
Якщо вузькі джинси не ваш варіант, спробуйте коричневі широкі штани. Їх можна комбінувати з лоферами та короткою дублянкою на овчині, що має сучасний та затишний вигляд.
Total look у шоколадному відтінку
Шкіра та замша — тренди сезону. Поєднуйте коричневі штани, базову футболку й кардиган для створення стильного монохромного образу. Додайте туфлі на підборах і сумку-конверт.
Багатошаровість
Коричневий ідеально підходить для багатошарових образів. Темна куртка, худі, атласна спідниця та легінси створять модний ансамбль, що має стильний і незвичний вигляд.
Сіро-коричневе пальто
Довге пальто в такому відтінку універсальне та підходить до всього. Воно вдало поєднується зі спідницями, чоботами челсі чи навіть ковбойками.
Замша
Цей матеріал вражає своєю популярністю. Замшева спідниця, куртка чи сорочка стануть стильним акцентом і внесуть різноманіття до вашого гардероба.
Ось такі прості та водночас ефектні ідеї допоможуть зробити ваші зимові образи яскравими, стильними та неповторними.
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