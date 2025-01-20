Як носити коричневий цієї зими — стильні ідеї для образів

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Коричневий колір продовжує утримувати свої позиції серед головних фаворитів сезону осінь-зима 2024/2025. Його популярність лише набирає обертів, пропонуючи модникам безліч способів інтегрувати цей насичений та теплий відтінок у повсякденний гардероб.

Новини.LIVE поділиться цікавими ідеями, як носити коричневий взимку і мати стильний вигляд.

Читайте також:

На які речі коричневого кольору звернути увагу

Елегантний костюм

Коричневий костюм — це завжди влучний вибір. Оберіть жакет і штани з оксамиту чи вовни, щоб додати цікавості. Для завершення образу — світлий светр і бордова сумка.

Костюм. Фото з Instagram

Широкі штани

Якщо вузькі джинси не ваш варіант, спробуйте коричневі широкі штани. Їх можна комбінувати з лоферами та короткою дублянкою на овчині, що має сучасний та затишний вигляд.

Коричневі штани. Фото з Instagram

Total look у шоколадному відтінку

Шкіра та замша — тренди сезону. Поєднуйте коричневі штани, базову футболку й кардиган для створення стильного монохромного образу. Додайте туфлі на підборах і сумку-конверт.

Образ у шоколадному відтінку. Фото з Instagram

Багатошаровість

Коричневий ідеально підходить для багатошарових образів. Темна куртка, худі, атласна спідниця та легінси створять модний ансамбль, що має стильний і незвичний вигляд.

Багатошаровий образ. Фото з Instagram

Сіро-коричневе пальто

Довге пальто в такому відтінку універсальне та підходить до всього. Воно вдало поєднується зі спідницями, чоботами челсі чи навіть ковбойками.

Пальто. Фото з Instagram

Замша

Цей матеріал вражає своєю популярністю. Замшева спідниця, куртка чи сорочка стануть стильним акцентом і внесуть різноманіття до вашого гардероба.

Замшева спідниця. Фото з Instagram

Ось такі прості та водночас ефектні ідеї допоможуть зробити ваші зимові образи яскравими, стильними та неповторними.

Раніше ми писали про те, які кольори в одязі будуть трендовими цього року.

Також ми повідомляли, який колір може стати чудовою альтернативою чорному.