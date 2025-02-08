Корейские бьюти-инновации, которые все захотят попробовать в 2025 году

Девушка в патчах. Фото: Freepik

Корейская косметика продолжает завоевывать мир, предлагая инновационные решения, которые быстро становятся трендами. 2024 год стал прорывным для брендов, которые теперь активно появляются в крупных розничных сетях. Эксперты прогнозируют, что 2025-й только закрепит их успех.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Солнцезащитные средства

Корейские фильтры славятся эффективностью, легкими текстурами и ухаживающими компонентами. Если регуляторы одобрят новые формулы, этот сегмент может взлететь до невиданных высот.

Ночные маски

Инновационные средства, работающие во время сна, становятся все более популярными. Они глубоко увлажняют и обеспечивают свежий вид кожи без агрессивного воздействия.

Девушка наносит на кожу крем. Фото: Freepik

PDRN-терапия

PDRN — это полидезоксирибонуклеотид на основе ДНК радужной форели, что положительно влияет на регенерацию клеток кожи человека. Эта технология, изначально использовавшаяся в инъекциях, сейчас появляется в обычных средствах ухода. Ее омолаживающий эффект привлекает все больше поклонников.

Спикулы

Эти природные микроиглы создают микроканалы для лучшего проникновения активных компонентов. Теперь они становятся привычным ингредиентом в уходовой косметике.

Коллагеновые патчи

Быстрый уход для упругости кожи без сложных процедур. Они помогают увлажнить и подтягивают проблемные зоны.

Патчи под глаза. Фото: Freepik

K-beauty, как видим, продолжает удивлять мир эффективностью и нестандартными решениями. Новый год обещает еще больше уникальных средств, которые изменят уход за кожей.

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