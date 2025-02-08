Корейські б'юті-інновації, які всі захочуть спробувати у 2025

Дівчина в патчах. Фото: Freepik

Корейська косметика продовжує завойовувати світ, пропонуючи інноваційні рішення, які швидко стають трендами. 2024 рік став проривним для брендів, що тепер активно з’являються у великих роздрібних мережах. Експерти прогнозують, що 2025-й лише закріпить їхній успіх.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Сонцезахисні засоби

Корейські фільтри славляться ефективністю, легкими текстурами та доглядовими компонентами. Якщо регулятори схвалять нові формули, цей сегмент може злетіти до небачених висот.

Нічні маски

Інноваційні засоби, що працюють під час сну, стають все більш популярними. Вони глибоко зволожують і забезпечують свіжий вигляд шкіри без агресивного впливу.

Дівчина наносить на шкіру крем. Фото: Freepik

PDRN-терапія

PDRN — це полідезоксирибонуклеотид на основі ДНК райдужної форелі, що позитивно впливає на регенерацію клітин шкіри людини. Ця технологія, що спочатку використовувалася в ін’єкціях, зараз з’являється у звичайних засобах догляду. Її омолоджуючий ефект приваблює дедалі більше прихильників.

Спікули

Ці природні мікроголки створюють мікроканали для кращого проникнення активних компонентів. Тепер вони стають звичним інгредієнтом в доглядовій косметиці.

Колагенові патчі

Швидкий догляд для пружності шкіри без складних процедур. Вони допомагають зволожити та підтягують проблемні зони.

Патчі під очі. Фото: Freepik

K-beauty, як бачимо, продовжує дивувати світ ефективністю та нестандартними рішеннями. Новий рік обіцяє ще більше унікальних засобів, які змінять догляд за шкірою.

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