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Классический маникюр — главный nail-тренд, покоривший мир

23 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Классический маникюр в тренде 2025 года – идеи для стильного образа.
Красивый маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Светлые оттенки лака для ногтей — это бессмертная классика, которая остается актуальной даже зимой, когда все остальные выбирают праздничные цвета. Одним из самых трендовых и ярких вариантов есть маникюр с зеркальной пудрой. Его обожают модницы со всего мира за роскошный вид и универсальность.

Новини.LIVE расскажет, за что все любят этот дизайн маникюра.

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Маникюр с зеркальной пудрой — это настоящий хит, не теряющий популярности. Чтобы создать такой эффект, девушки используют специальную пудру, которая придает ногтям невероятный блеск и эффект полированного металла. Это отличная альтернатива обычному белому покрытию или французскому маникюру.

Маникюр с зеркальной пудрой имеет роскошный вид.
Маникюр с зеркальной пудрой. Фото с Instagram

Почему стоит попробовать маникюр с зеркальной пудрой

  • Имеет стильный, яркий вид и подходит для любого образа.
  • Прекрасно дополняет зимние стилизации с пальтами, тренчами или кожаными куртками.
  • Можно разнообразить акцентными элементами или создать сияющие градиенты.

Если хочется чего-нибудь нового, попробуйте соединить зеркальную пудру с другими техниками, например с френчем или геометрическим дизайном. Такие ногти будут выглядеть красиво и необычно. А для тех, кто хочет придать праздничное настроение ногтям, зеркальный блеск станет идеальным решением.

Френч выглядит стильно, если дополнить его зеркальной пудрой.
Френч. Фото с Instagram

Все, что нужно — это база для маникюра, зеркальная пудра и топовое покрытие. Пудра наносится на липкий слой лака или гель-лака, а сверху закрепляется топом. Особенно эффектный вид такой маникюр имеет на длинных ногтях миндальной формы, создавая настоящий вау-эффект.

Раньше мы писали о том, несет ли какой-то вред гель-лак ногтям.

Также мы делились дизайнами маникюра, похожими на стиль нюд.

мода маникюр красота стиль ногти

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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