Классический маникюр в тренде 2025 года – идеи для стильного образа.

Классический маникюр — главный nail-тренд, покоривший мир
Светлые оттенки лака для ногтей — это бессмертная классика, которая остается актуальной даже зимой, когда все остальные выбирают праздничные цвета. Одним из самых трендовых и ярких вариантов есть маникюр с зеркальной пудрой. Его обожают модницы со всего мира за роскошный вид и универсальность.
Новини.LIVE расскажет, за что все любят этот дизайн маникюра.
Какой дизайн маникюра в моде и имеет естественный вид
Маникюр с зеркальной пудрой — это настоящий хит, не теряющий популярности. Чтобы создать такой эффект, девушки используют специальную пудру, которая придает ногтям невероятный блеск и эффект полированного металла. Это отличная альтернатива обычному белому покрытию или французскому маникюру.
Почему стоит попробовать маникюр с зеркальной пудрой
- Имеет стильный, яркий вид и подходит для любого образа.
- Прекрасно дополняет зимние стилизации с пальтами, тренчами или кожаными куртками.
- Можно разнообразить акцентными элементами или создать сияющие градиенты.
Если хочется чего-нибудь нового, попробуйте соединить зеркальную пудру с другими техниками, например с френчем или геометрическим дизайном. Такие ногти будут выглядеть красиво и необычно. А для тех, кто хочет придать праздничное настроение ногтям, зеркальный блеск станет идеальным решением.
Все, что нужно — это база для маникюра, зеркальная пудра и топовое покрытие. Пудра наносится на липкий слой лака или гель-лака, а сверху закрепляется топом. Особенно эффектный вид такой маникюр имеет на длинных ногтях миндальной формы, создавая настоящий вау-эффект.
Раньше мы писали о том, несет ли какой-то вред гель-лак ногтям.
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