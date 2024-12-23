Класичний манікюр в тренді 2025 року — ідеї для стильного образу

Гарний манікюр. Фото: Freepik

Світлі відтінки лаку для нігтів — це безсмертна класика, яка залишається актуальною навіть взимку, коли всі інші обирають святкові кольори. Одним із найбільш трендових і яскравих варіантів є манікюр із дзеркальною пудрою. Його обожнюють модниці з усього світу за розкішний вигляд і універсальність.

Новини.LIVE розповість, за що усі люблять цей дизайн манікюру.

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Манікюр із дзеркальною пудрою — це справжній хіт, який не втрачає популярності. Щоб створити такий ефект, дівчата використовують спеціальну пудру, яка додає нігтям неймовірного блиску й ефекту полірованого металу. Це чудова альтернатива звичному білому покриттю чи французькому манікюру.

Манікюр із дзеркальною пудрою. Фото з Instagram

Чому варто спробувати манікюр із дзеркальною пудрою

Має стильний, яскравий вигляд та підходить для будь-якого образу.

Чудово доповнює зимові стилізації з пальтами, тренчами чи шкіряними куртками.

Можна урізноманітнити акцентними елементами або створити сяючі градієнти.

Якщо хочеться чогось нового, спробуйте поєднати дзеркальну пудру з іншими техніками, наприклад, із френчем чи геометричним дизайном. Такі нігті матимуть гарний і незвичний вигляд. А для тих, хто хоче додати святкового настрою нігтям, дзеркальний блиск стане ідеальним рішенням.

Френч. Фото з Instagram

Все, що потрібно, — це база для манікюру, дзеркальна пудра та топове покриття. Пудра наноситься на липкий шар лаку або гель-лаку, а зверху закріплюється топом. Особливо ефектний вигляд такий манікюр має на довгих нігтях мигдальної форми, створюючи справжній вау-ефект.

Раніше ми писали про те, чи несе якусь шкоду гель-лак для нігтів.

Також ми ділились дизайнами манікюру, що схожі до стилю нюд.