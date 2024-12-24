Роскошная жизнь на 200 миллионов – история кошки модельера Лагерфельда

Карл Лагерфельд со своей кошкой Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Самая богатая кошка в мире, Шупетт, живет так, как не мечтали даже сказочные принцессы. Ее богатство оценивается в 200 миллионов долларов, и это не вымысел, а подлинная история. Все началось еще при жизни ее хозяина, легендарного модельера Карла Лагерфельда, безгранично любившего эту пушистую красавицу.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как кошка стала миллионершей.

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Как живет самая богатая кошка в мире

Шупетт получила статус настоящей иконы в мире моды еще при жизни своего хозяина. Карл называл ее "первой леди индустрии", посвящал ей свои лучшие работы, создавал для нее уникальные образы, а также публично заявлял, что эта кошка — его главная муза. Однажды он даже пошутил, что хотел бы жениться на ней, но законодательство Франции помешало такой необычной идее.

Карл Лагерфельд со своей любимицей. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Сейчас Шупетт живет в роскошном имении со всеми возможными преимуществами. У нее есть свой частный самолет, который готов доставить ее в любой уголок мира. Для поездок она имеет дизайнерские чемоданы, а все ее гаджеты созданы исключительно для нее.

Ее питание — это настоящее искусство: блюда готовятся по специально составленному меню, а подаются исключительно в серебряной посуде. Даже питьевая вода и паштеты подаются на отдельных фарфоровых тарелках.

Кошка Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Служанки Шупетт, которых у нее три, также выполняют необычную роль: они не только готовят еду, но и развлекают кошку, обеспечивают ее комфорт и даже укладывают спать. Ее день распланирован до мелочей, чтобы она чувствовала себя максимально счастливой и довольной.

Кроме того, Шупетт известна как очень успешная модель. Она заработала миллионы, снимаясь в рекламных кампаниях. Ее харизма и естественная грация сделали ее любимицей фотографов. Шупетт безупречно позирует перед камерами, слушает режиссеров и всегда знает, как преподнести себя.

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