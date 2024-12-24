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Кошка миллионерша — как живет любимица модельера Лагерфельда

24 декабря 2024 10:23
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Роскошная жизнь на 200 миллионов – история кошки модельера Лагерфельда
Карл Лагерфельд со своей кошкой Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Самая богатая кошка в мире, Шупетт, живет так, как не мечтали даже сказочные принцессы. Ее богатство оценивается в 200 миллионов долларов, и это не вымысел, а подлинная история. Все началось еще при жизни ее хозяина, легендарного модельера Карла Лагерфельда, безгранично любившего эту пушистую красавицу.

Новини.LIVE расскажет подробнее о том, как кошка стала миллионершей.

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После его смерти в 2019 году кошка стала наследницей значительной части его состояния, что обеспечило ей жизнь в стиле, который большинство из нас могут увидеть только в фильмах.

Как живет самая богатая кошка в мире

Шупетт получила статус настоящей иконы в мире моды еще при жизни своего хозяина. Карл называл ее "первой леди индустрии", посвящал ей свои лучшие работы, создавал для нее уникальные образы, а также публично заявлял, что эта кошка — его главная муза. Однажды он даже пошутил, что хотел бы жениться на ней, но законодательство Франции помешало такой необычной идее.

Карл Лагерфельд очень любил свою кошку.
Карл Лагерфельд со своей любимицей. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Сейчас Шупетт живет в роскошном имении со всеми возможными преимуществами. У нее есть свой частный самолет, который готов доставить ее в любой уголок мира. Для поездок она имеет дизайнерские чемоданы, а все ее гаджеты созданы исключительно для нее.

Ее питание — это настоящее искусство: блюда готовятся по специально составленному меню, а подаются исключительно в серебряной посуде. Даже питьевая вода и паштеты подаются на отдельных фарфоровых тарелках.

Самая богатая кошка в мире наслаждается роскошной жизнью
Кошка Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Служанки Шупетт, которых у нее три, также выполняют необычную роль: они не только готовят еду, но и развлекают кошку, обеспечивают ее комфорт и даже укладывают спать. Ее день распланирован до мелочей, чтобы она чувствовала себя максимально счастливой и довольной.

Кроме того, Шупетт известна как очень успешная модель. Она заработала миллионы, снимаясь в рекламных кампаниях. Ее харизма и естественная грация сделали ее любимицей фотографов. Шупетт безупречно позирует перед камерами, слушает режиссеров и всегда знает, как преподнести себя.

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