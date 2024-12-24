Розкішне життя на 200 мільйонів — історія кішки модельєра Лагерфельда

Карл Лагерфельд зі своєю кішкою Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Найбагатша кішка у світі, Шупетт, живе так, як не мріяли навіть казкові принцеси. Її багатство оцінюється у 200 мільйонів доларів, і це не вигадка, а справжня історія. Все почалося ще за життя її господаря, легендарного модельєра Карла Лагерфельда, який безмежно любив цю пухнасту красуню.

Новини.LIVE розповість детальніше про те, як кішка стала мільйонеркою.

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Як живе найбагатша кішка у світі

Шупетт отримала статус справжньої ікони у світі моди ще за життя свого господаря. Карл називав її "першою леді індустрії", присвячував їй свої найкращі роботи, створював для неї унікальні образи, а також публічно заявляв, що ця кішка — його головна муза. Одного разу він навіть пожартував, що хотів би одружитися з нею, але законодавство Франції стало на заваді такій незвичній ідеї.

Карл Лагерфельд зі своєю улюбленицею. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Зараз Шупетт живе у розкішному маєтку з усіма можливими привілеями. У неї є власний приватний літак, який готовий доставити її у будь-який куточок світу. Для поїздок вона має дизайнерські валізи, а всі її гаджети створені виключно для неї.

Її харчування — це справжнє мистецтво: страви готуються за спеціально складеним меню, а подаються виключно у срібному посуді. Навіть питна вода і паштети подаються на окремих порцелянових тарілках.

Кішка Шупетт. Фото: Instagram.com/choupetteofficiel

Служниці Шупетт, яких у неї три, також виконують незвичну роль: вони не тільки готують їжу, а й розважають кішку, забезпечують її комфорт та навіть вкладають спати. Її день розпланований до дрібниць, аби вона почувалася максимально щасливою та задоволеною.

Окрім того, Шупетт відома як надзвичайно успішна модель. Вона заробила мільйони, знімаючись у рекламних кампаніях. Її харизма і природна грація зробили її улюбленицею фотографів. Шупетт бездоганно позує перед камерами, слухає режисерів і завжди знає, як подати себе.

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