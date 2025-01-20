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Волны Blasé — тренд причесок, который захочется попробовать

20 января 2025 16:07
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как создать волны Blasé - самая модная прическа года
Девушка с волнистыми волосами. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Легкий беспорядок всегда был в моде, но в этом году все меняется. Трендом становятся волны Blasé — совершенные локоны, которые выглядят так, будто стилист потратил на них часы. Эта прическа разбивает стереотипы о том, что в моде только легкая небрежность. Здесь все наоборот — гламур, кричащий о внимании к деталям, но с нотками наглости.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Что такое волны Blasé

Вообразите локоны, которые выглядят точно так, как у кинозвезд 50-х: идеально гладкие, блестящие, как будто каждый волосок лежит на своем месте. Но главная фишка Blasé в том, как эти локоны подаются. Забудьте о сдержанности и классическом макияже. Эта укладка дополняется дерзким макияжем, смелыми образами и даже легкой небрежностью в одежде.

Легкие волны можно носить хоть каждый день
Волны Blasé. Фото из Instagram

Blasé сочетает сразу несколько модных течений: эстетику "тихой роскоши", тренд Верхнего Ист-Сайда (все эти видео с хештегом #UpperEastSideAesthetics в TikTok), и одновременно бунтарские веяния, которые идут наперекор идеальности. Это прическа для тех, кто любит стиль, но не боится нарушать правила.

Почему стоит попробовать

Волны Blasé идеальны для тех, кто не боится экспериментов. Их можно носить с чем угодно: джинсами и футболкой, черной кожаной курткой или даже вечерним платьем. Добавьте к ним яркий макияж с размазанной подводкой — и ваш образ станет не просто стильным, а смелым и запоминающимся.

Лили-Роуз Депп, которая задает модный тон, прекрасно демонстрирует, как это работает. Ее секрет в контрастах: безупречные локоны она сочетает с ярким макияжем и настроением DGAF (don’t give a fuck). Это тот случай, когда образ получается такой, будто сделала сверхусилия, но при этом излучаешь легкость и уверенность в себе.

Лили-Роуз Депп часто делает подобную прическу
Лили-Роуз Депп. Фото из Instagram

Как повторить

Главное правило волн Blasé: позвольте себе роскошь выглядеть дорого, но будьте смелыми в деталях. Немного геля для блеска, плойка для безупречных локонов и несколько стайлинговых приемов — и вы в центре внимания. Но не забудьте добавить к этому немного хаоса: неидеальные стрелки или грубый аксессуар уничтожат лишнюю "сладость" и добавят драйва.

Ранее мы писали о том, как сделать укладку, как у Дженнифер Энистон.

Также мы сообщали, какая стрижка универсальная и идеальная подойдет любой.

мода прически волосы красота стиль

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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