Як створити хвилі Blasé — наймодніша зачіска року

Дівчина з хвилястим волоссям. Фото: Freepik

Легкий безлад завжди був у моді, але цього року все змінюється. Трендом стають хвилі Blasé — досконалі локони, які мають такий вигляд, ніби стиліст витратив на них години. Ця зачіска розбиває стереотипи про те, що в моді лише легка недбалість. Тут усе навпаки — гламур, що кричить про увагу до деталей, але з нотками нахабства.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Що таке хвилі Blasé

Уявіть локони, які мають точно такий вигляд, як у кінозірок 50-х: ідеально гладкі, блискучі, наче кожна волосинка лежить на своєму місці. Але головна фішка Blasé у тому, як ці локони подаються. Забудьте про стриманість і класичний макіяж. Це укладання доповнюється зухвалим макіяжем, сміливими образами і навіть легкою недбалістю в одязі.

Хвилі Blasé. Фото з Instagram

Blasé поєднує одразу кілька модних течій: естетику "тихої розкоші", тренд Верхнього Іст-Сайду (усі ці відео з хештегом #UpperEastSideAesthetics у TikTok), і водночас бунтарські віяння, які йдуть наперекір ідеальності. Це зачіска для тих, хто любить стиль, але не боїться порушувати правила.

Чому варто спробувати

Хвилі Blasé ідеальні для тих, хто не боїться експериментів. Їх можна носити з чим завгодно: джинсами й футболкою, чорною шкіряною курткою або навіть вечірньою сукнею. Додайте до них яскравий макіяж із розмазаною підводкою — і ваш образ стане не просто стильним, а сміливим і незабутнім.

Лілі-Роуз Депп, яка задає модний тон, чудово демонструє, як це працює. Її секрет у контрастах: бездоганні локони вона поєднує з яскравим макіяжем і настроєм DGAF (don’t give a fuck). Це той випадок, коли образ виходить такий, ніби зробила надзусилля, але водночас випромінюєш легкість і впевненість у собі.

Лілі-Роуз Депп. Фото з Instagram

Як повторити

Головне правило хвиль Blasé: дозвольте собі розкіш мати дорогий вигляд, але будьте сміливими у деталях. Трохи гелю для блиску, плойка для бездоганних локонів і кілька стайлінгових прийомів — і ви у центрі уваги. Але не забудьте додати до цього трохи хаосу: неідеальні стрілки чи грубий аксесуар знищать зайву "солодкість" і додадуть драйву.

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