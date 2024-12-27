Как худеют в Голливуде – раскрыты детали модной американской диеты

Худеем как звезды — модная диета, покорившая Голливуд
Говорят, именно этой диеты придерживаются не только роскошные калифорнийские красавицы, но и известные голливудские актеры, которым нужно быстро привести себя в форму перед съемками. Эта диета была популярна еще в 90-е, а теперь снова возвращается на вершину трендов.
Новини.LIVE выяснили, в чем же секрет этой диеты.
В чем суть модной диеты
Диета рассчитана на 14 дней и обещает минус 3-5 лишних килограммов. Она построена на строгих правилах: еда три раза в день без перекусов. Повторять курс можно не чаще, чем раз в полгода.
Что можно есть
- Разрешенные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, яйца и немного сыра.
- Запретные продукты: алкоголь, соль, сахар.
Основные правила
- Едим только рекомендуемые продукты, небольшими порциями.
- Пьем много чистой воды – 1–1,5 литра в день.
- Салаты едим без заправки, а в кофе не добавляем ничего лишнего.
Как работает диета
В течение первой недели организм активно теряет вес за счет низкоуглеводного рациона и небольших порций. Вторая неделя меню повторяется в обратном порядке, что позволяет закрепить результат.
Эта диета базируется на белковых продуктах, которые дают ощущение сытости и поддерживают мышцы, а овощи, богатые клетчаткой, помогают избежать проблем с пищеварением.
Пример меню
День 1
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: стакан шпината, помидор, 2 вареных яйца.
- Ужин: 100 г вареного мяса и тарелка зеленого салата.
День 2
- Завтрак: черный кофе и диетические хлебцы.
- Обед: 100 г вареного мяса, салат из свежих овощей.
- Ужин: стакан кефира и кусочек нежирной ветчины.
День 3
- Завтрак: черный кофе и диетические хлебцы.
- Обед: жареный сельдерей, помидор, 1 фрукт.
- Ужин: тертая морковь, 2 яйца, 50 г твердого сыра.
День 4
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: сваренное яйцо, 50 г творога, стакан тертой моркови.
- Ужин: фруктовый салат.
День 5
- Завтрак: черный кофе.
- Обед: вареная или запеченная рыба (300-500 г).
- Ужин: тертая морковь.
Важные оговорки
Диета не подходит людям с заболеваниями сердца, почек или желудочно-кишечного тракта. Если есть сомнения, обязательно проконсультируйся с лечащим врачом.
Есть ли здесь "голливудский" секрет
Возможно, диета и не имеет ничего общего с Лос-Анджелесом, но она привлекает внимание благодаря своей простоте и обещаниям быстрых результатов. Главное — соблюдать правила и не злоупотреблять подобными ограничениями.
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