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Худеем как звезды — модная диета, покорившая Голливуд

27 декабря 2024 06:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как худеют в Голливуде – раскрыты детали модной американской диеты
Девушка на диете. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Говорят, именно этой диеты придерживаются не только роскошные калифорнийские красавицы, но и известные голливудские актеры, которым нужно быстро привести себя в форму перед съемками. Эта диета была популярна еще в 90-е, а теперь снова возвращается на вершину трендов.

Новини.LIVE выяснили, в чем же секрет этой диеты.

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В чем суть модной диеты

Диета рассчитана на 14 дней и обещает минус 3-5 лишних килограммов. Она построена на строгих правилах: еда три раза в день без перекусов. Повторять курс можно не чаще, чем раз в полгода.

Что можно есть

  • Разрешенные продукты: овощи, фрукты, нежирное мясо, яйца и немного сыра.
  • Запретные продукты: алкоголь, соль, сахар.

Основные правила

  • Едим только рекомендуемые продукты, небольшими порциями.
  • Пьем много чистой воды – 1–1,5 литра в день.
  • Салаты едим без заправки, а в кофе не добавляем ничего лишнего.
Модная диета обещает минус 3-5 килограммов за две недели
Тарелка с брокколи. Фото: Freepik

Как работает диета

В течение первой недели организм активно теряет вес за счет низкоуглеводного рациона и небольших порций. Вторая неделя меню повторяется в обратном порядке, что позволяет закрепить результат.

Эта диета базируется на белковых продуктах, которые дают ощущение сытости и поддерживают мышцы, а овощи, богатые клетчаткой, помогают избежать проблем с пищеварением.

Пример меню

День 1

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: стакан шпината, помидор, 2 вареных яйца.
  • Ужин: 100 г вареного мяса и тарелка зеленого салата.

День 2

  • Завтрак: черный кофе и диетические хлебцы.
  • Обед: 100 г вареного мяса, салат из свежих овощей.
  • Ужин: стакан кефира и кусочек нежирной ветчины.

День 3

  • Завтрак: черный кофе и диетические хлебцы.
  • Обед: жареный сельдерей, помидор, 1 фрукт.
  • Ужин: тертая морковь, 2 яйца, 50 г твердого сыра.

День 4

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: сваренное яйцо, 50 г творога, стакан тертой моркови.
  • Ужин: фруктовый салат.

День 5

  • Завтрак: черный кофе.
  • Обед: вареная или запеченная рыба (300-500 г).
  • Ужин: тертая морковь.
В диете главное побольше употреблять овощи
Девушка с овощами. Фото: Freepik

Важные оговорки

Диета не подходит людям с заболеваниями сердца, почек или желудочно-кишечного тракта. Если есть сомнения, обязательно проконсультируйся с лечащим врачом.

Есть ли здесь "голливудский" секрет

Возможно, диета и не имеет ничего общего с Лос-Анджелесом, но она привлекает внимание благодаря своей простоте и обещаниям быстрых результатов. Главное — соблюдать правила и не злоупотреблять подобными ограничениями.

Раньше мы писали о том, можно ли похудеть за 7 дней и как это сделать.

Также мы сообщали, что известно об Атлантической диете, которая сейчас в тренде.

здоровье диета мода красота фигура

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