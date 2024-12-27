Как худеют в Голливуде – раскрыты детали модной американской диеты

Девушка на диете. Фото: Freepik

Говорят, именно этой диеты придерживаются не только роскошные калифорнийские красавицы, но и известные голливудские актеры, которым нужно быстро привести себя в форму перед съемками. Эта диета была популярна еще в 90-е, а теперь снова возвращается на вершину трендов.

Новини.LIVE выяснили, в чем же секрет этой диеты.

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Диета рассчитана на 14 дней и обещает минус 3-5 лишних килограммов. Она построена на строгих правилах: еда три раза в день без перекусов. Повторять курс можно не чаще, чем раз в полгода.

Что можно есть

Разрешенные продукты : овощи, фрукты, нежирное мясо, яйца и немного сыра.

: овощи, фрукты, нежирное мясо, яйца и немного сыра. Запретные продукты: алкоголь, соль, сахар.

Основные правила

Едим только рекомендуемые продукты, небольшими порциями.

Пьем много чистой воды – 1–1,5 литра в день.

Салаты едим без заправки, а в кофе не добавляем ничего лишнего.

Тарелка с брокколи. Фото: Freepik

Как работает диета

В течение первой недели организм активно теряет вес за счет низкоуглеводного рациона и небольших порций. Вторая неделя меню повторяется в обратном порядке, что позволяет закрепить результат.

Эта диета базируется на белковых продуктах, которые дают ощущение сытости и поддерживают мышцы, а овощи, богатые клетчаткой, помогают избежать проблем с пищеварением.

Пример меню

День 1

Завтрак : черный кофе.

: черный кофе. Обед : стакан шпината, помидор, 2 вареных яйца.

: стакан шпината, помидор, 2 вареных яйца. Ужин: 100 г вареного мяса и тарелка зеленого салата.

День 2

Завтрак : черный кофе и диетические хлебцы.

: черный кофе и диетические хлебцы. Обед : 100 г вареного мяса, салат из свежих овощей.

: 100 г вареного мяса, салат из свежих овощей. Ужин: стакан кефира и кусочек нежирной ветчины.

День 3

Завтрак : черный кофе и диетические хлебцы.

: черный кофе и диетические хлебцы. Обед : жареный сельдерей, помидор, 1 фрукт.

: жареный сельдерей, помидор, 1 фрукт. Ужин: тертая морковь, 2 яйца, 50 г твердого сыра.

День 4

Завтрак : черный кофе.

: черный кофе. Обед : сваренное яйцо, 50 г творога, стакан тертой моркови.

: сваренное яйцо, 50 г творога, стакан тертой моркови. Ужин: фруктовый салат.

День 5

Завтрак : черный кофе.

: черный кофе. Обед : вареная или запеченная рыба (300-500 г).

: вареная или запеченная рыба (300-500 г). Ужин: тертая морковь.

Девушка с овощами. Фото: Freepik

Важные оговорки

Диета не подходит людям с заболеваниями сердца, почек или желудочно-кишечного тракта. Если есть сомнения, обязательно проконсультируйся с лечащим врачом.

Есть ли здесь "голливудский" секрет

Возможно, диета и не имеет ничего общего с Лос-Анджелесом, но она привлекает внимание благодаря своей простоте и обещаниям быстрых результатов. Главное — соблюдать правила и не злоупотреблять подобными ограничениями.

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