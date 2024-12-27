Як худнуть у Голлівуді — розкрито деталі модної американської дієти

Дівчина на дієті. Фото: Freepik

Кажуть, що саме цієї дієти дотримуються не лише розкішні каліфорнійські красуні, а й відомі голлівудські актори, яким потрібно швидко привести себе у форму перед зйомками. Ця дієта була популярною ще в 90-ті, а тепер знову повертається на вершину трендів.

Новини.LIVE вияснили, в чому ж секрет цієї дієти.

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Дієта розрахована на 14 днів і обіцяє мінус 3–5 зайвих кілограмів. Вона побудована на суворих правилах: їжа три рази на день, без перекусів. Повторювати курс можна не частіше, ніж раз на пів року.

Що можна їсти

Дозволені продукти : овочі, фрукти, нежирне м’ясо, яйця та трохи сиру.

: овочі, фрукти, нежирне м’ясо, яйця та трохи сиру. Заборонені продукти: алкоголь, сіль, цукор.

Основні правила

Їмо тільки рекомендовані продукти, невеликими порціями.

П’ємо багато чистої води — 1–1,5 літра на день.

Салати їмо без заправки, а в каву не додаємо нічого зайвого.

Тарілка з броколі. Фото: Freepik

Як працює дієта

Протягом першого тижня організм активно втрачає вагу за рахунок низьковуглеводного раціону та невеликих порцій. Другий тиждень меню повторюється у зворотному порядку, що дозволяє закріпити результат.

Ця дієта базується на білкових продуктах, що дають відчуття ситості та підтримують м’язи, а овочі, багаті клітковиною, допомагають уникнути проблем із травленням.

Приклад меню

День 1

Сніданок : чорна кава.

: чорна кава. Обід : стакан шпинату, помідор, 2 зварених яйця.

: стакан шпинату, помідор, 2 зварених яйця. Вечеря: 100 г вареного м’яса та тарілка зеленого салату.

День 2

Сніданок : чорна кава і дієтичні хлібці.

: чорна кава і дієтичні хлібці. Обід : 100 г вареного м’яса, салат із свіжих овочів.

: 100 г вареного м’яса, салат із свіжих овочів. Вечеря: стакан кефіру і шматочок нежирної шинки.

День 3

Сніданок : чорна кава і дієтичні хлібці.

: чорна кава і дієтичні хлібці. Обід : смажена селера, помідор, 1 фрукт.

: смажена селера, помідор, 1 фрукт. Вечеря: терта морква, 2 яйця, 50 г твердого сиру.

День 4

Сніданок : чорна кава.

: чорна кава. Обід : зварене яйце, 50 г сиру, стакан тертої моркви.

: зварене яйце, 50 г сиру, стакан тертої моркви. Вечеря: фруктовий салат.

День 5

Сніданок : чорна кава.

: чорна кава. Обід : варена або запечена риба (300-500 г).

: варена або запечена риба (300-500 г). Вечеря: терта морква.

Дівчина з овочами. Фото: Freepik

Важливі застереження

Дієта не підходить людям із хворобами серця, нирок чи шлунково-кишкового тракту. Якщо є сумніви, обов’язково проконсультуйся з лікарем.

Чи є тут "голлівудський" секрет

Можливо, дієта і не має нічого спільного з Лос-Анджелесом, але вона точно привертає увагу завдяки своїй простоті та обіцянкам швидких результатів. Головне — дотримуватися правил і не зловживати подібними обмеженнями.

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