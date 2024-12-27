Як худнуть у Голлівуді — розкрито деталі модної американської дієти

Худнемо як зірки — модна дієта, яка підкорила Голлівуд
Кажуть, що саме цієї дієти дотримуються не лише розкішні каліфорнійські красуні, а й відомі голлівудські актори, яким потрібно швидко привести себе у форму перед зйомками. Ця дієта була популярною ще в 90-ті, а тепер знову повертається на вершину трендів.
Новини.LIVE вияснили, в чому ж секрет цієї дієти.
В чому суть модної дієти
Дієта розрахована на 14 днів і обіцяє мінус 3–5 зайвих кілограмів. Вона побудована на суворих правилах: їжа три рази на день, без перекусів. Повторювати курс можна не частіше, ніж раз на пів року.
Що можна їсти
- Дозволені продукти: овочі, фрукти, нежирне м’ясо, яйця та трохи сиру.
- Заборонені продукти: алкоголь, сіль, цукор.
Основні правила
- Їмо тільки рекомендовані продукти, невеликими порціями.
- П’ємо багато чистої води — 1–1,5 літра на день.
- Салати їмо без заправки, а в каву не додаємо нічого зайвого.
Як працює дієта
Протягом першого тижня організм активно втрачає вагу за рахунок низьковуглеводного раціону та невеликих порцій. Другий тиждень меню повторюється у зворотному порядку, що дозволяє закріпити результат.
Ця дієта базується на білкових продуктах, що дають відчуття ситості та підтримують м’язи, а овочі, багаті клітковиною, допомагають уникнути проблем із травленням.
Приклад меню
День 1
- Сніданок: чорна кава.
- Обід: стакан шпинату, помідор, 2 зварених яйця.
- Вечеря: 100 г вареного м’яса та тарілка зеленого салату.
День 2
- Сніданок: чорна кава і дієтичні хлібці.
- Обід: 100 г вареного м’яса, салат із свіжих овочів.
- Вечеря: стакан кефіру і шматочок нежирної шинки.
День 3
- Сніданок: чорна кава і дієтичні хлібці.
- Обід: смажена селера, помідор, 1 фрукт.
- Вечеря: терта морква, 2 яйця, 50 г твердого сиру.
День 4
- Сніданок: чорна кава.
- Обід: зварене яйце, 50 г сиру, стакан тертої моркви.
- Вечеря: фруктовий салат.
День 5
- Сніданок: чорна кава.
- Обід: варена або запечена риба (300-500 г).
- Вечеря: терта морква.
Важливі застереження
Дієта не підходить людям із хворобами серця, нирок чи шлунково-кишкового тракту. Якщо є сумніви, обов’язково проконсультуйся з лікарем.
Чи є тут "голлівудський" секрет
Можливо, дієта і не має нічого спільного з Лос-Анджелесом, але вона точно привертає увагу завдяки своїй простоті та обіцянкам швидких результатів. Головне — дотримуватися правил і не зловживати подібними обмеженнями.
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