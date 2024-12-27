Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Худнемо як зірки — модна дієта, яка підкорила Голлівуд arrow

Худнемо як зірки — модна дієта, яка підкорила Голлівуд

27 грудня 2024 06:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як худнуть у Голлівуді — розкрито деталі модної американської дієти
Дівчина на дієті. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кажуть, що саме цієї дієти дотримуються не лише розкішні каліфорнійські красуні, а й відомі голлівудські актори, яким потрібно швидко привести себе у форму перед зйомками. Ця дієта була популярною ще в 90-ті, а тепер знову повертається на вершину трендів.

Новини.LIVE вияснили, в чому ж секрет цієї дієти.

Читайте також:

В чому суть модної дієти

Дієта розрахована на 14 днів і обіцяє мінус 3–5 зайвих кілограмів. Вона побудована на суворих правилах: їжа три рази на день, без перекусів. Повторювати курс можна не частіше, ніж раз на пів року.

Що можна їсти

  • Дозволені продукти: овочі, фрукти, нежирне м’ясо, яйця та трохи сиру.
  • Заборонені продукти: алкоголь, сіль, цукор.

Основні правила

  • Їмо тільки рекомендовані продукти, невеликими порціями.
  • П’ємо багато чистої води — 1–1,5 літра на день.
  • Салати їмо без заправки, а в каву не додаємо нічого зайвого.
Модна дієта обіцяє мінус 3-5 кілограмів за два тижні
Тарілка з броколі. Фото: Freepik

Як працює дієта

Протягом першого тижня організм активно втрачає вагу за рахунок низьковуглеводного раціону та невеликих порцій. Другий тиждень меню повторюється у зворотному порядку, що дозволяє закріпити результат.

Ця дієта базується на білкових продуктах, що дають відчуття ситості та підтримують м’язи, а овочі, багаті клітковиною, допомагають уникнути проблем із травленням.

Приклад меню

День 1

  • Сніданок: чорна кава.
  • Обід: стакан шпинату, помідор, 2 зварених яйця.
  • Вечеря: 100 г вареного м’яса та тарілка зеленого салату.

День 2

  • Сніданок: чорна кава і дієтичні хлібці.
  • Обід: 100 г вареного м’яса, салат із свіжих овочів.
  • Вечеря: стакан кефіру і шматочок нежирної шинки.

День 3

  • Сніданок: чорна кава і дієтичні хлібці.
  • Обід: смажена селера, помідор, 1 фрукт.
  • Вечеря: терта морква, 2 яйця, 50 г твердого сиру.

День 4

  • Сніданок: чорна кава.
  • Обід: зварене яйце, 50 г сиру, стакан тертої моркви.
  • Вечеря: фруктовий салат.

День 5

  • Сніданок: чорна кава.
  • Обід: варена або запечена риба (300-500 г).
  • Вечеря: терта морква.
В дієті головне побільше вживати овочів
Дівчина з овочами. Фото: Freepik

Важливі застереження

Дієта не підходить людям із хворобами серця, нирок чи шлунково-кишкового тракту. Якщо є сумніви, обов’язково проконсультуйся з лікарем.

Чи є тут "голлівудський" секрет

Можливо, дієта і не має нічого спільного з Лос-Анджелесом, але вона точно привертає увагу завдяки своїй простоті та обіцянкам швидких результатів. Головне — дотримуватися правил і не зловживати подібними обмеженнями.

Раніше ми писали про те, чи можливо схуднути за 7 днів і як це зробити.

Також ми повідомляли, що відомо про Атлантичну дієту, яка зараз в тренді. 

здоров'я дієта мода краса фігура

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Юрист пояснив, коли штраф від ТЦК може стати кримінальною справою

07:01 Атака на реєстри — клієнти ПриватБанку залишились без грошей

06:51 В Росії ввели план "Килим" у низці аеропортів країни

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

06:30 В Україні продовжує дорожчати пшениця — ціна зернових у грудні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Знищений архів — як довести виключення з військового обліку

06:29 Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф

06:10 Пенсіонери можуть не платити один податок — що треба знати

06:02 ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір дивує

06:01 Ощадбанк посилить боротьбу з недобросовісними клієнтами

07:30 Юрист пояснив, коли штраф від ТЦК може стати кримінальною справою

07:01 Атака на реєстри — клієнти ПриватБанку залишились без грошей

06:51 В Росії ввели план "Килим" у низці аеропортів країни

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

06:30 В Україні продовжує дорожчати пшениця — ціна зернових у грудні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:30 Знищений архів — як довести виключення з військового обліку

06:29 Немає грошей — як з порушника військового обліку стягнуть штраф

06:10 Пенсіонери можуть не платити один податок — що треба знати

06:02 ШІ назвав найпопулярніші породи котів — вибір дивує

06:01 Ощадбанк посилить боротьбу з недобросовісними клієнтами

06:40 Оновились ціни на чормет в Україні — вартість брухту у грудні

26 грудня 2024

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

Text

23:12 Як вплине на Україну зміна влади у США — ексклюзив Новини.LIVE

Text

18:36 Корольчук прогнозує тижневі відключення світла в двох областях

Text

18:03 Жорстка заява Єрмака і ТЦК за кордоном — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку