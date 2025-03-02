Домашний химический пилинг — насколько это безопасно и эффективно

Химический пилинг в домашних условиях — что нужно знать
Современный уход за кожей уже давно не ограничивается кремами или сыворотками. Одним из самых популярных методов глубокого очищения и обновления кожи является химический пилинг. Это звучит сложно, даже немного страшно, но на самом деле процедура доступна даже в домашних условиях. Главное — знать, как правильно подобрать средство и использовать его без риска для здоровья.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Стоит ли делать пилинг дома
Салонные процедуры часто дают более заметный эффект, ведь там используют более сильные кислоты, которые проникают глубже. Однако они требуют долгого восстановления и могут вызвать раздражение. Домашний пилинг действует мягче, но при регулярном использовании дает хороший результат без длительного покраснения и шелушения.
Самые популярные кислоты в домашних пилингах:
- молочная — увлажняет и мягко осветляет;
- гликолевая — глубоко очищает и выравнивает рельеф;
- салициловая — помогает при акне;
- миндальная — работает деликатно, подходит для чувствительной кожи.
Как правильно сделать химический пилинг дома
Если хочется попробовать химический пилинг самостоятельно, важно придерживаться нескольких простых правил.
- Подготовка — очистите лицо от макияжа и загрязнений, вытрите насухо.
- Нанесение — равномерно распределите средство тонким слоем, избегая зоны вокруг глаз и губ.
- Время выдержки — строго следуйте инструкции. Обычно 5-10 минут достаточно.
- Смывание — тщательно промойте лицо теплой водой.
- Увлажнение — нанесите успокаивающий крем или сыворотку.
Обязательно используйте солнцезащитный крем на следующий день, ведь кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.
Как часто можно делать пилинг
Легкий пилинг (молочная, миндальная кислота) — 1-2 раза в неделю. Средний пилинг (гликолевая, салициловая кислота) — 1 раз в 10-14 дней. Глубокий пилинг лучше доверить профессионалу.
Если после процедуры появилось сильное покраснение, жжение или раздражение, стоит дать коже время на восстановление.
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