Домашний химический пилинг — насколько это безопасно и эффективно

Уход за лицом. Фото: Freepik

Современный уход за кожей уже давно не ограничивается кремами или сыворотками. Одним из самых популярных методов глубокого очищения и обновления кожи является химический пилинг. Это звучит сложно, даже немного страшно, но на самом деле процедура доступна даже в домашних условиях. Главное — знать, как правильно подобрать средство и использовать его без риска для здоровья.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Стоит ли делать пилинг дома

Салонные процедуры часто дают более заметный эффект, ведь там используют более сильные кислоты, которые проникают глубже. Однако они требуют долгого восстановления и могут вызвать раздражение. Домашний пилинг действует мягче, но при регулярном использовании дает хороший результат без длительного покраснения и шелушения.

Кожа, нуждающаяся в уходе. Фото: Freepik

Самые популярные кислоты в домашних пилингах:

молочная — увлажняет и мягко осветляет;

— увлажняет и мягко осветляет; гликолевая — глубоко очищает и выравнивает рельеф;

— глубоко очищает и выравнивает рельеф; салициловая — помогает при акне;

— помогает при акне; миндальная — работает деликатно, подходит для чувствительной кожи.

Как правильно сделать химический пилинг дома

Если хочется попробовать химический пилинг самостоятельно, важно придерживаться нескольких простых правил.

Подготовка — очистите лицо от макияжа и загрязнений, вытрите насухо. Нанесение — равномерно распределите средство тонким слоем, избегая зоны вокруг глаз и губ. Время выдержки — строго следуйте инструкции. Обычно 5-10 минут достаточно. Смывание — тщательно промойте лицо теплой водой. Увлажнение — нанесите успокаивающий крем или сыворотку.

Обязательно используйте солнцезащитный крем на следующий день, ведь кожа становится более чувствительной к ультрафиолету.

Маска для лица. Фото: Freepik

Как часто можно делать пилинг

Легкий пилинг (молочная, миндальная кислота) — 1-2 раза в неделю. Средний пилинг (гликолевая, салициловая кислота) — 1 раз в 10-14 дней. Глубокий пилинг лучше доверить профессионалу.

Если после процедуры появилось сильное покраснение, жжение или раздражение, стоит дать коже время на восстановление.

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