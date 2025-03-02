Домашній хімічний пілінг — наскільки це безпечно та ефективно

Догляд за обличчям. Фото: Freepik

Сучасний догляд за шкірою вже давно не обмежується кремами чи сироватками. Одним із найпопулярніших методів глибокого очищення та оновлення шкіри є хімічний пілінг. Це звучить складно, навіть трохи страшно, але насправді процедура доступна навіть у домашніх умовах. Головне — знати, як правильно підібрати засіб і використовувати його без ризику для здоров’я.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Чи варто робити пілінг вдома

Салонні процедури часто дають більш помітний ефект, адже там використовують сильніші кислоти, які проникають глибше. Проте вони потребують довгого відновлення й можуть викликати подразнення. Домашній пілінг діє м’якше, але при регулярному використанні дає хороший результат без тривалого почервоніння та лущення.

Шкіра, що потребує догляду. Фото: Freepik

Найпопулярніші кислоти в домашніх пілінгах:

молочна — зволожує та м’яко освітлює;

— зволожує та м’яко освітлює; гліколева — глибоко очищує та вирівнює рельєф;

— глибоко очищує та вирівнює рельєф; саліцилова — допомагає при акне;

— допомагає при акне; мигдальна — працює делікатно, підходить для чутливої шкіри.

Як правильно зробити хімічний пілінг вдома

Якщо хочеться спробувати хімічний пілінг самостійно, важливо дотримуватися кількох простих правил.

Підготовка — очистіть обличчя від макіяжу та забруднень, витріть насухо. Нанесення — рівномірно розподіліть засіб тонким шаром, уникаючи зони навколо очей і губ. Час витримки — суворо дотримуйтесь інструкції. Зазвичай 5-10 хвилин достатньо. Змивання — ретельно промийте обличчя теплою водою. Зволоження — нанесіть заспокійливий крем або сироватку.

Обов’язково використовуйте сонцезахисний крем наступного дня, адже шкіра стає більш чутливою до ультрафіолету.

Маска для обличчя. Фото: Freepik

Як часто можна робити пілінг

Легкий пілінг (молочна, мигдальна кислота) — 1-2 рази на тиждень. Середній пілінг (гліколева, саліцилова кислота) — 1 раз на 10-14 днів. Глибокий пілінг краще довірити професіоналу.

Якщо після процедури з’явилося сильне почервоніння, печіння або подразнення, варто дати шкірі час на відновлення.

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