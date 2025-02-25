Модный урок от Осадчи — как носить кожаные брюки в 2025 году

Катя Осадчая показала, как стильно носить кожаные брюки
Несколько сезонов подряд модные коллекции не обходятся без кожаных брюк, и 2025 год — не исключение. Они больше не ассоциируются только с рок-н-роллом или бунтарским стилем. Теперь это универсальная вещь в гардеробе, которая подходит и для прогулок, и для стильных выходов.
Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.
Почему все носят кожаные брюки в 2025 году
Раньше эта одежда считалась выбором молодежных субкультур, а сейчас она является частью даже классического стиля. В тренде — широкие фасоны, завышенная талия, интересные цвета, текстурные вставки, лаковые поверхности и даже декоративные молнии.
Современные модели стали более комфортными, ведь бренды используют мягкие, эластичные материалы, которые не сковывают движения. Забудьте о жесткой коже — сегодня ее заменила эко-кожа или высокотехнологичные ткани с эффектом "второй кожи".
Кожаные брюки легко комбинировать:
- со свитерами и худи — для уютного образа;
- с пиджаками и рубашками — для стильного офисного лука;
- с футболками и кроссовками — для неформального выхода;
- с ботильонами или туфлями — для вечернего аутфита.
Как носит трендовые брюки Катя Осадчая
Популярная телеведущая часто демонстрирует актуальные модные образы. На днях она поделилась стильным луком в total black формате:
- черные брюки из эко-кожи;
- объемная футболка в том же цвете;
- массивные ботинки на грубой подошве.
Чтобы сделать образ интереснее, Осадчая добавила белый бомбер оверсайз и крупные золотые украшения. Завершающим акцентом стала черная сумка, которая гармонично вписалась в общий стиль.
Телеведущая в очередной раз доказала, что кожаные брюки могут быть частью как повседневного, так и трендового образа, а главное — их легко адаптировать под свой стиль.
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