Модный урок от Осадчи — как носить кожаные брюки в 2025 году

Катя Осадчая. Фото: Instagram.com/kosadcha

Несколько сезонов подряд модные коллекции не обходятся без кожаных брюк, и 2025 год — не исключение. Они больше не ассоциируются только с рок-н-роллом или бунтарским стилем. Теперь это универсальная вещь в гардеробе, которая подходит и для прогулок, и для стильных выходов.

Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.

Читайте также:

Почему все носят кожаные брюки в 2025 году

Раньше эта одежда считалась выбором молодежных субкультур, а сейчас она является частью даже классического стиля. В тренде — широкие фасоны, завышенная талия, интересные цвета, текстурные вставки, лаковые поверхности и даже декоративные молнии.

Современные модели стали более комфортными, ведь бренды используют мягкие, эластичные материалы, которые не сковывают движения. Забудьте о жесткой коже — сегодня ее заменила эко-кожа или высокотехнологичные ткани с эффектом "второй кожи".

Кожаные брюки из кожи. Фото из Instagram

Кожаные брюки легко комбинировать:

со свитерами и худи — для уютного образа;

с пиджаками и рубашками — для стильного офисного лука;

с футболками и кроссовками — для неформального выхода;

с ботильонами или туфлями — для вечернего аутфита.

Как носит трендовые брюки Катя Осадчая

Популярная телеведущая часто демонстрирует актуальные модные образы. На днях она поделилась стильным луком в total black формате:

черные брюки из эко-кожи;

объемная футболка в том же цвете;

массивные ботинки на грубой подошве.

Чтобы сделать образ интереснее, Осадчая добавила белый бомбер оверсайз и крупные золотые украшения. Завершающим акцентом стала черная сумка, которая гармонично вписалась в общий стиль.

Катя Осадчая. Фото из Instagram

Телеведущая в очередной раз доказала, что кожаные брюки могут быть частью как повседневного, так и трендового образа, а главное — их легко адаптировать под свой стиль.

Ранее мы писали о том, что Надя Дорофеева показала стильный вариант, с чем можно носить широкие брюки.

Также мы сообщали, какие джинсы из 70-х снова на пике популярности.