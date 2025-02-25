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Катя Осадчая показала, как стильно носить кожаные брюки

25 февраля 2025 18:15
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модный урок от Осадчи — как носить кожаные брюки в 2025 году
Катя Осадчая. Фото: Instagram.com/kosadcha
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Несколько сезонов подряд модные коллекции не обходятся без кожаных брюк, и 2025 год — не исключение. Они больше не ассоциируются только с рок-н-роллом или бунтарским стилем. Теперь это универсальная вещь в гардеробе, которая подходит и для прогулок, и для стильных выходов.

Новини.LIVE расскажет о новом тренде подробнее.

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Раньше эта одежда считалась выбором молодежных субкультур, а сейчас она является частью даже классического стиля. В тренде — широкие фасоны, завышенная талия, интересные цвета, текстурные вставки, лаковые поверхности и даже декоративные молнии.

Современные модели стали более комфортными, ведь бренды используют мягкие, эластичные материалы, которые не сковывают движения. Забудьте о жесткой коже — сегодня ее заменила эко-кожа или высокотехнологичные ткани с эффектом "второй кожи".

Шкіряні штани в тренді 2025 року
Кожаные брюки из кожи. Фото из Instagram

Кожаные брюки легко комбинировать:

  • со свитерами и худи — для уютного образа;
  • с пиджаками и рубашками — для стильного офисного лука;
  • с футболками и кроссовками — для неформального выхода;
  • с ботильонами или туфлями — для вечернего аутфита.

Как носит трендовые брюки Катя Осадчая

Популярная телеведущая часто демонстрирует актуальные модные образы. На днях она поделилась стильным луком в total black формате:

  • черные брюки из эко-кожи;
  • объемная футболка в том же цвете;
  • массивные ботинки на грубой подошве.

Чтобы сделать образ интереснее, Осадчая добавила белый бомбер оверсайз и крупные золотые украшения. Завершающим акцентом стала черная сумка, которая гармонично вписалась в общий стиль.

Стильний образ може вийти зі шкіряними штанами
Катя Осадчая. Фото из Instagram

Телеведущая в очередной раз доказала, что кожаные брюки могут быть частью как повседневного, так и трендового образа, а главное — их легко адаптировать под свой стиль.

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