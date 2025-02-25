Модний урок від Осадчої — як носити шкіряні штани у 2025

Катя Осадча. Фото: Instagram.com/kosadcha

Кілька сезонів поспіль модні колекції не обходяться без шкіряних штанів, і 2025 рік — не виняток. Вони більше не асоціюються лише з рок-н-ролом чи бунтарським стилем. Тепер це універсальна річ у гардеробі, яка підходить і для прогулянок, і для стильних виходів.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Раніше цей одяг вважався вибором молодіжних субкультур, а зараз він є частиною навіть класичного стилю. У тренді — широкі фасони, завищена талія, цікаві кольори, текстурні вставки, лакові поверхні та навіть декоративні блискавки.

Сучасні моделі стали комфортнішими, адже бренди використовують м’які, еластичні матеріали, які не сковують рухи. Забудьте про жорстку шкіру — сьогодні її замінила еко-шкіра або високотехнологічні тканини з ефектом "другої шкіри".

Шкіряні штани. Фото з Instagram

Шкіряні штани легко комбінувати:

зі светрами та худі — для затишного образу;

з піджаками та сорочками — для стильного офісного лука;

з футболками та кросівками — для неформального виходу;

з ботильйонами чи туфлями — для вечірнього аутфіту.

Як носить трендові штани Катя Осадча

Популярна телеведуча часто демонструє актуальні модні образи. Днями вона поділилася стильним луком у total black форматі:

чорні штани з еко-шкіри;

об’ємна футболка у тому ж кольорі;

массивні черевики на грубій підошві.

Щоб зробити образ цікавішим, Осадча додала білий бомбер оверсайз та великі золоті прикраси. Завершальним акцентом стала чорна сумка, яка гармонійно вписалася в загальний стиль.

Катя Осадча. Фото з Instagram

Телеведуча вкотре довела, що шкіряні штани можуть бути частиною як повсякденного, так і трендового образу, а головне — їх легко адаптувати під свій стиль.

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