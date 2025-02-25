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Катя Осадча показала, як стильно носити шкіряні штани

25 лютого 2025 18:15
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модний урок від Осадчої — як носити шкіряні штани у 2025
Катя Осадча. Фото: Instagram.com/kosadcha
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Кілька сезонів поспіль модні колекції не обходяться без шкіряних штанів, і 2025 рік — не виняток. Вони більше не асоціюються лише з рок-н-ролом чи бунтарським стилем. Тепер це універсальна річ у гардеробі, яка підходить і для прогулянок, і для стильних виходів.

Новини.LIVE розповість про новий тренд детальніше.

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Раніше цей одяг вважався вибором молодіжних субкультур, а зараз він є частиною навіть класичного стилю. У тренді — широкі фасони, завищена талія, цікаві кольори, текстурні вставки, лакові поверхні та навіть декоративні блискавки.

Сучасні моделі стали комфортнішими, адже бренди використовують м’які, еластичні матеріали, які не сковують рухи. Забудьте про жорстку шкіру — сьогодні її замінила еко-шкіра або високотехнологічні тканини з ефектом "другої шкіри".

Шкіряні штани в тренді 2025 року
Шкіряні штани. Фото з Instagram

Шкіряні штани легко комбінувати:

  • зі светрами та худі — для затишного образу;
  • з піджаками та сорочками — для стильного офісного лука;
  • з футболками та кросівками — для неформального виходу;
  • з ботильйонами чи туфлями — для вечірнього аутфіту.

Як носить трендові штани Катя Осадча

Популярна телеведуча часто демонструє актуальні модні образи. Днями вона поділилася стильним луком у total black форматі:

  • чорні штани з еко-шкіри;
  • об’ємна футболка у тому ж кольорі;
  • массивні черевики на грубій підошві.

Щоб зробити образ цікавішим, Осадча додала білий бомбер оверсайз та великі золоті прикраси. Завершальним акцентом стала чорна сумка, яка гармонійно вписалася в загальний стиль.

Стильний образ може вийти зі шкіряними штанами
Катя Осадча. Фото з Instagram

Телеведуча вкотре довела, що шкіряні штани можуть бути частиною як повсякденного, так і трендового образу, а головне — їх легко адаптувати під свій стиль.

Раніше ми писали про те, що Надя Дорофєєва показала стильний варіант, з чим можна носити широкі штани.

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