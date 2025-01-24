Самое модное украшение 2025 - тренд из 90-х, который вернулся

Украшения на пальцах. Фото: Freepik

В мире моды порой бывает так, что старые тенденции получают вторую жизнь. Так случилось и с кольцом на большом пальце, которое было культовым аксессуаром в 90-х и сейчас возвращается на модный пьедестал. Этот смелый ювелирный элемент сегодня завоевывает внимание модниц, которые стремятся подчеркнуть свою индивидуальность и любовь к деталям.

Об этом сообщает Cosmopolitan.

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Почему кольцо на большом пальце снова в моде

В 90-х модницы сочетали кольцо на большом пальце с джинсами с низкой посадкой, кроп-топами и массивными кроссовками. Это был завершающий штрих их дерзких образов. Сегодня же этот аксессуар снова становится популярным благодаря своей уникальности и возможности добавить яркий акцент к любому стилю.

Чтобы приобщиться к этой ностальгической тенденции, не обязательно искать специальные модели для большого пальца. Достаточно выбрать кольцо на 1-2 размера больше обычного. Сдержанные серебряные модели подойдут к повседневному стилю, а яркие варианты с цветными камнями или стразами подойдут для тех, кто любит привлекать внимание.

Кольца на пальцах. Фото из Instagram

Также можно экспериментировать: либо создать гармоничный вид, подбирая кольцо в тон к другим аксессуарам, либо сделать контрастный акцент. Главное — не бояться добавить смелости в образ.

Кольцо на большом пальце — must-have сезона

Ювелирные украшения давно стали не просто дополнением, а ключевым элементом стиля. Кольцо на большом пальце в этом году обещает стать лидером среди аксессуаров. Оно сочетает в себе ностальгию по 90-м и современный тренд на уникальность.

Кольца. Фото из Instagram

Мода на украшения, как и всегда, не знает границ. Главное правило — выбирайте то, что вам нравится, и создавайте образы, которые дарят радость.

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