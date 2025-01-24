Наймодніша прикраса 2025 — тренд з 90-х, який повернувся

Ювелірний тренд 90-х повернувся — модна прикраса 2025 року
У світі моди часом буває так, що старі тенденції отримують друге життя. Так сталося і з кільцем на великому пальці, яке було культовим аксесуаром у 90-х і зараз повертається на модний п'єдестал. Цей сміливий ювелірний елемент сьогодні завойовує увагу модниць, які прагнуть підкреслити свою індивідуальність та любов до деталей.
Про це повідомляє Cosmopolitan.
Чому кільце на великому пальці знову в моді
У 90-х модниці поєднували кільце на великому пальці з джинсами із низькою посадкою, кроп-топами та масивними кросівками. Це був завершальний штрих їхніх зухвалих образів. Сьогодні ж цей аксесуар знову стає популярним завдяки своїй унікальності та можливості додати яскравий акцент до будь-якого стилю.
Щоб долучитися до цієї ностальгічної тенденції, не обов’язково шукати спеціальні моделі для великого пальця. Достатньо вибрати кільце на 1-2 розміри більше звичайного. Стримані срібні моделі пасуватимуть до повсякденного стилю, а яскраві варіанти з кольоровими каменями чи стразами підійдуть для тих, хто любить привертати увагу.
Також можна експериментувати: або створити гармонійний вигляд, підбираючи кільце в тон до інших аксесуарів, або зробити контрастний акцент. Головне — не боятися додати сміливості в образ.
Кільце на великому пальці — must-have сезону
Ювелірні прикраси давно стали не просто доповненням, а ключовим елементом стилю. Кільце на великому пальці цього року обіцяє стати лідером серед аксесуарів. Воно поєднує в собі ностальгію за 90-ми і сучасний тренд на унікальність.
Мода на прикраси, як і завжди, не знає меж. Головне правило — вибирайте те, що вам подобається, і створюйте образи, які дарують радість.
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