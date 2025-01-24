Наймодніша прикраса 2025 — тренд з 90-х, який повернувся

Прикраси на пальцях. Фото: Freepik

У світі моди часом буває так, що старі тенденції отримують друге життя. Так сталося і з кільцем на великому пальці, яке було культовим аксесуаром у 90-х і зараз повертається на модний п'єдестал. Цей сміливий ювелірний елемент сьогодні завойовує увагу модниць, які прагнуть підкреслити свою індивідуальність та любов до деталей.

Про це повідомляє Cosmopolitan.

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Чому кільце на великому пальці знову в моді

У 90-х модниці поєднували кільце на великому пальці з джинсами із низькою посадкою, кроп-топами та масивними кросівками. Це був завершальний штрих їхніх зухвалих образів. Сьогодні ж цей аксесуар знову стає популярним завдяки своїй унікальності та можливості додати яскравий акцент до будь-якого стилю.

Щоб долучитися до цієї ностальгічної тенденції, не обов’язково шукати спеціальні моделі для великого пальця. Достатньо вибрати кільце на 1-2 розміри більше звичайного. Стримані срібні моделі пасуватимуть до повсякденного стилю, а яскраві варіанти з кольоровими каменями чи стразами підійдуть для тих, хто любить привертати увагу.

Кільця на пальцях. Фото з Instagram

Також можна експериментувати: або створити гармонійний вигляд, підбираючи кільце в тон до інших аксесуарів, або зробити контрастний акцент. Головне — не боятися додати сміливості в образ.

Кільце на великому пальці — must-have сезону

Ювелірні прикраси давно стали не просто доповненням, а ключовим елементом стилю. Кільце на великому пальці цього року обіцяє стати лідером серед аксесуарів. Воно поєднує в собі ностальгію за 90-ми і сучасний тренд на унікальність.

Кільця. Фото з Instagram

Мода на прикраси, як і завжди, не знає меж. Головне правило — вибирайте те, що вам подобається, і створюйте образи, які дарують радість.

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