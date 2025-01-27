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Идеи маникюра на День Валентина — стильные дизайны 2025 года

27 января 2025 19:48
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Лучший маникюр на День влюбленных - тренды и фото
Маникюр. Фото: Рixabay
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

День Святого Валентина уже совсем близко! А это значит, что пришло время задуматься о дизайне маникюра, который подчеркнет романтику этого особенного праздника. Сердечки, нежные оттенки и изысканные детали уже стали символами этого дня, а мастера маникюра не перестают удивлять свежими идеями.

Новини.LIVE расскажет, как сделать стильный, но лаконичный маникюр к празднику.

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Черный маникюр

Классический красный — это всегда беспроигрышный вариант. Он добавляет образу страсти и уверенности, которые точно оценит любой мужчина. Такой маникюр подойдет к любому стилю, подчеркивая праздничное настроение.

Красный маникюр символизирует страсть и добавляет образу романтичности
Красные ногти. Фото из Instagram

Матовый френч с акцентом

Для свидания отлично подойдет дизайн с прозрачной основой и нежно-розовой линией улыбки. Как вариант, такой маникюр можно дополнить маленькими сердечками. Еще на некоторые пальчики можно добавить крошечный блестящий акцент — кристалл или жемчужину.

Изюминкой френча можно сделать любую деталь
Френч. Фото из Instagram

Черно-белая элегантность

Глянцевый черно-белый дизайн — выбор уверенных в себе женщин, которые даже в праздничной суете остаются стильными и собранными. Тоже можно добавить декор в виде сердечка для более романтичного настроения. Этот дизайн гармонично впишется в любой образ — от строгого делового до вечернего.

Черно-белый маникюр - это классика
Черно-белые ногти. Фото из Instagram

День влюбленных — это идеальный повод для экспериментов с маникюром. Выберите дизайн, который подчеркнет вашу индивидуальность и добавит нотку романтики в этот волшебный день.

Ранее мы писали о том, какой минималистичный маникюр в тренде 2025 года.

Также мы сообщали, какие цвета маникюра визуально омолаживают руки после 40 лет.

мода маникюр стиль ногти праздник

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19:23 Керченский мост под угрозой — Россия восстанавливает ограждение

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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