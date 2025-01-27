Найкращий манікюр на День закоханих — тренди та фото

Манікюр. Фото: Рixabay

День Святого Валентина вже зовсім близько! А це означає, що настав час задуматися про дизайн манікюру, який підкреслить романтику цього особливого свята. Сердечка, ніжні відтінки та вишукані деталі вже стали символами цього дня, а майстри манікюру не перестають дивувати свіжими ідеями.

Новини.LIVE розповість, як зробити стильний, але лаконічний манікюр до свят.

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Червоний манікюр

Класичний червоний — це завжди безпрограшний варіант. Він додає образу пристрасті та впевненості, які точно оцінить будь-який чоловік. Такий манікюр пасуватиме до будь-якого стилю, підкреслюючи святковий настрій.

Червоні нігті. Фото з Instagram

Матовий френч з акцентом

Для побачення чудово підійде дизайн із прозорою основою та ніжно-рожевою лінією усмішки. Як варіант, такий манікюр можна доповнити маленькими сердечками. Ще на деякі пальчики можна додати крихітний блискучий акцент — кристал або перлинку.

Френч. Фото з Instagram

Чорно-біла елегантність

Глянцевий чорно-білий дизайн – вибір впевнених у собі жінок, які навіть у святковій метушні залишаються стильними та зібраними. Знову ж таки можна додати декор у вигляді сердечка для більш романтичного настрою. Цей дизайн гармонійно впишеться в будь-який образ — від суворого ділового до вечірнього.

Чорно-білі нігті. Фото з Instagram

День закоханих — це ідеальна нагода для експериментів із манікюром. Оберіть дизайн, який підкреслить вашу індивідуальність і додасть нотку романтики в цей чарівний день.

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