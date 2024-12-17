Легкие способы уложить волосы средней длины за 5 минут

Идеальная укладка для волос средней длины — просто и модно
Волосы — это всегда главный акцент образа. Даже когда времени совсем мало, аккуратная прическа способна поднять настроение и придать уверенности в себе. Уложить волосы средней длины легко и быстро, если знать несколько проверенных методов.
Новини.LIVE расскажет о способах, которые помогут выглядеть безупречно, не тратя много времени.
Как быстро и красиво уложить волосы
Бигуди — классика, которая не подведет
Хочется легких, объемных локонов? Бигуди — идеальный вариант. Нанесите на чистые волосы немного мусса или спрея для объема, накрутите пряди на бигуди и подсушите феном с теплым воздухом. Когда бигуди снимете, просто распушите волосы руками или расческой с редкими зубцами. Для стойкости зафиксируйте результат лаком — и готово!
Утюжок — выровнять или накрутить
Универсальный инструмент для всех случаев жизни. На чистые сухие волосы нанесите термозащиту и осторожно пройдитесь утюгом, выравнивая пряди. Если кончики подвернуть внутрь или наружу, прическа сразу примет форму.
А хочется волн — проведите утюгом с небольшим отворотом по каждой прядке. Главное — не задерживайте утюжок надолго, чтобы не пересушить волосы.
Фен + круглая щетка
Этот метод идеален для создания пышных причесок. Слегка влажные волосы накручивайте на круглую щетку и сушите феном, двигаясь от корней к кончикам. Чтобы добавить больше объема, сначала накрутите прядь, а затем плавно разгладьте ее щеткой.
Диффузор — объем за несколько минут
Специальная насадка для фена с пальчиками поможет создать естественный объем. Нанесите на волосы пену или мусс, наклоните голову вниз и высушите пряди феном с диффузором. Этот способ подходит даже для волнистых волос: они выглядят воздушными и структурированными.
После укладки лучше не расчесывать волосы, чтобы сохранить форму.
Косички на ночь — быстрая прическа с утра
Самый простой способ получить легкие волны — это заплести несколько косичек перед сном на немного влажные волосы. Утром достаточно их расплести, разрыхлить руками и зафиксировать прическу лаком. Результат — романтические волнистые пряди без труда.
Любой из этих способов поможет создать аккуратную и красивую прическу в короткое время. Волосы средней длины позволяют экспериментировать, поэтому выбирайте подходящий именно вам метод и выглядите волшебно вид каждый день.
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