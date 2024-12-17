Легкие способы уложить волосы средней длины за 5 минут

Девушка укладывает волосы. Фото: Freepik

Волосы — это всегда главный акцент образа. Даже когда времени совсем мало, аккуратная прическа способна поднять настроение и придать уверенности в себе. Уложить волосы средней длины легко и быстро, если знать несколько проверенных методов.

Новини.LIVE расскажет о способах, которые помогут выглядеть безупречно, не тратя много времени.

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Бигуди — классика, которая не подведет

Хочется легких, объемных локонов? Бигуди — идеальный вариант. Нанесите на чистые волосы немного мусса или спрея для объема, накрутите пряди на бигуди и подсушите феном с теплым воздухом. Когда бигуди снимете, просто распушите волосы руками или расческой с редкими зубцами. Для стойкости зафиксируйте результат лаком — и готово!

Волосы в бигудях. Фото: Freepik

Утюжок — выровнять или накрутить

Универсальный инструмент для всех случаев жизни. На чистые сухие волосы нанесите термозащиту и осторожно пройдитесь утюгом, выравнивая пряди. Если кончики подвернуть внутрь или наружу, прическа сразу примет форму.

А хочется волн — проведите утюгом с небольшим отворотом по каждой прядке. Главное — не задерживайте утюжок надолго, чтобы не пересушить волосы.

Девушка выравнивает волосы. Фото: Freepik

Фен + круглая щетка

Этот метод идеален для создания пышных причесок. Слегка влажные волосы накручивайте на круглую щетку и сушите феном, двигаясь от корней к кончикам. Чтобы добавить больше объема, сначала накрутите прядь, а затем плавно разгладьте ее щеткой.

Девушка сушит волосы. Фото: Freepik

Диффузор — объем за несколько минут

Специальная насадка для фена с пальчиками поможет создать естественный объем. Нанесите на волосы пену или мусс, наклоните голову вниз и высушите пряди феном с диффузором. Этот способ подходит даже для волнистых волос: они выглядят воздушными и структурированными.

После укладки лучше не расчесывать волосы, чтобы сохранить форму.

Девушка использует спрей для волос. Фото: Freepik

Косички на ночь — быстрая прическа с утра

Самый простой способ получить легкие волны — это заплести несколько косичек перед сном на немного влажные волосы. Утром достаточно их расплести, разрыхлить руками и зафиксировать прическу лаком. Результат — романтические волнистые пряди без труда.

Заплетенные косы у девушки. Фото: Freepik

Любой из этих способов поможет создать аккуратную и красивую прическу в короткое время. Волосы средней длины позволяют экспериментировать, поэтому выбирайте подходящий именно вам метод и выглядите волшебно вид каждый день.

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