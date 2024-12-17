Легкі способи укласти волосся середньої довжини за 5 хвилин

Дівчина укладає волосся. Фото: Freepik

Волосся — це завжди головний акцент образу. Навіть коли часу зовсім обмаль, акуратна зачіска здатна підняти настрій і додати впевненості в собі. Укласти волосся середньої довжини легко та швидко, якщо знати кілька перевірених методів.

Новини.LIVE розповість про способи, які допоможуть мати бездоганний вигляд, не витрачаючи багато часу.

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Бігуді — класика, яка не підведе

Хочеться легких, об’ємних локонів? Бігуді — ідеальний варіант. Нанесіть на чисте волосся трохи мусу або спрею для об’єму, накрутіть пасма на бігуді та підсушіть феном із теплим повітрям. Коли бігуді знімете, просто розпушіть волосся руками або гребінцем з рідкими зубцями. Для стійкості зафіксуйте результат лаком — і готово!

Волосся в бігудях. Фото: Freepik

Утюжок — вирівняти або накрутити

Універсальний інструмент для всіх випадків життя. На чисте сухе волосся нанесіть термозахист і обережно пройдіться праскою, вирівнюючи пасма. Якщо кінчики підвернути всередину або назовні, зачіска одразу набуде форми.

А хочеться хвиль — проведіть праскою з невеликим відворотом по кожній прядці. Головне — не затримуйте утюжок надовго, щоб не пересушити волосся.

Дівчина вирівнює волосся. Фото: Freepik

Фен + кругла щітка

Цей метод ідеальний для створення пишних зачісок. Злегка вологе волосся накручуйте на круглу щітку та сушіть феном, рухаючись від коренів до кінчиків. Щоб додати більше об'єму, спочатку накрутіть пасмо, а потім плавно розгладьте його щіткою.

Дівчина сушить волосся. Фото: Freepik

Дифузор — об’єм за кілька хвилин

Спеціальна насадка для фена з "пальчиками" допоможе створити природний об’єм. Нанесіть на волосся піну або мус, нахиліть голову вниз і висушіть пасма феном із дифузором. Цей спосіб підходить навіть для хвилястого волосся.

Після укладки краще не розчісувати волосся, щоб зберегти форму.

Дівчина використовує спрей для волосся. Фото: Freepik

Косички на ніч — швидка зачіска зранку

Найпростіший спосіб отримати легкі хвилі — це заплести кілька косичок перед сном на трохи вологе волосся. Вранці достатньо їх розплести, розпушити руками і зафіксувати зачіску лаком. Результат — романтичні хвилясті пасма без жодних зусиль.

Заплетені коси у дівчини. Фото: Freepik

Будь-який із цих способів допоможе створити охайну та гарну зачіску за короткий час. Волосся середньої довжини дозволяє експериментувати, тож обирайте метод, який підходить саме вам, і майте чарівний вигляд щодня.

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