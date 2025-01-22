Универсальная стрижка 2025 — подходит всем, если знать секрет

Идеальная стрижка для всех типов лица — советы стилиста
Стрижка боб уже много лет остается любимой среди женщин любого возраста. Ее секрет прост: она подходит почти всем, независимо от формы лица или структуры волос. Это не просто прическа, а настоящий маст-хэв для тех, кто хочет выглядеть стильно, не тратя много времени на уход.
Об этом пишет Express.
Почему боб никогда не выходит из моды
Боб появился в начале ХХ века и с тех пор стал символом элегантности. Главное его преимущество — универсальность. Он идеально смотрится на прямых, волнистых или вьющихся волосах. Эта прическа подходит для любого возраста: молодым она добавляет свежести, а женщинам зрелого возраста — элегантности. И самое главное, боб остается стильным даже после нескольких недель без коррекции.
Как подобрать боб для своего лица
Известный стилист Бобби Коллиер советует выбирать вариант боба, учитывая форму лица:
- Круглое лицо: лучше выглядит текстурированный боб с прядями, удлиняющими лицо.
- Овальное лицо: подойдет любой вариант, но французский боб добавляет особого шарма.
- Квадратное лицо: стоит избегать резких срезов и выбирать мягкие контуры.
- Сердцевидное лицо: средняя длина с объемом у подбородка поможет сбалансировать пропорции.
- Прямоугольное лицо: удлиненный боб без челки создает нежный и гармоничный вид.
- Ромбообразное лицо: лучше выбрать четкие срезы, которые подчеркивают линию челюсти.
Укладки на любой вкус
Боб идеально подходит для экспериментов. Для классического вида можно выпрямить волосы, а для легкой небрежности — добавить волн или текстуры. Даже обладательницы вьющихся волос оценят эту прическу: достаточно правильно подобрать длину, чтобы прическа выглядела сбалансировано.
Уход за бобом
Чтобы боб оставался стильным, нужно обновлять его каждые 6–8 недель. Используйте качественный шампунь, кондиционер и термозащиту. Для объема между мытьем подойдет сухой шампунь.
Боб для всех возрастов
Короткий боб с челкой подходит молодым и добавляет образу динамичности, тогда как удлиненный вариант выглядит сдержанно и элегантно. Эта стрижка — настоящий способ подчеркнуть вашу уникальность и стиль.
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