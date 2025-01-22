Универсальная стрижка 2025 — подходит всем, если знать секрет

Стильная короткая стрижка. Фото: Freepik

Стрижка боб уже много лет остается любимой среди женщин любого возраста. Ее секрет прост: она подходит почти всем, независимо от формы лица или структуры волос. Это не просто прическа, а настоящий маст-хэв для тех, кто хочет выглядеть стильно, не тратя много времени на уход.

Об этом пишет Express.

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Боб появился в начале ХХ века и с тех пор стал символом элегантности. Главное его преимущество — универсальность. Он идеально смотрится на прямых, волнистых или вьющихся волосах. Эта прическа подходит для любого возраста: молодым она добавляет свежести, а женщинам зрелого возраста — элегантности. И самое главное, боб остается стильным даже после нескольких недель без коррекции.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Как подобрать боб для своего лица

Известный стилист Бобби Коллиер советует выбирать вариант боба, учитывая форму лица:

Круглое лицо: лучше выглядит текстурированный боб с прядями, удлиняющими лицо.

лучше выглядит текстурированный боб с прядями, удлиняющими лицо. Овальное лицо: подойдет любой вариант, но французский боб добавляет особого шарма.

подойдет любой вариант, но французский боб добавляет особого шарма. Квадратное лицо: стоит избегать резких срезов и выбирать мягкие контуры.

стоит избегать резких срезов и выбирать мягкие контуры. Сердцевидное лицо: средняя длина с объемом у подбородка поможет сбалансировать пропорции.

средняя длина с объемом у подбородка поможет сбалансировать пропорции. Прямоугольное лицо: удлиненный боб без челки создает нежный и гармоничный вид.

удлиненный боб без челки создает нежный и гармоничный вид. Ромбообразное лицо: лучше выбрать четкие срезы, которые подчеркивают линию челюсти.

Укладки на любой вкус

Боб идеально подходит для экспериментов. Для классического вида можно выпрямить волосы, а для легкой небрежности — добавить волн или текстуры. Даже обладательницы вьющихся волос оценят эту прическу: достаточно правильно подобрать длину, чтобы прическа выглядела сбалансировано.

Боб. Фото из Instagram

Уход за бобом

Чтобы боб оставался стильным, нужно обновлять его каждые 6–8 недель. Используйте качественный шампунь, кондиционер и термозащиту. Для объема между мытьем подойдет сухой шампунь.

Боб для всех возрастов

Короткий боб с челкой подходит молодым и добавляет образу динамичности, тогда как удлиненный вариант выглядит сдержанно и элегантно. Эта стрижка — настоящий способ подчеркнуть вашу уникальность и стиль.

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