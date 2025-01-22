Універсальна стрижка 2025 — пасує всім, якщо знати секрет

Ідеальна стрижка для всіх типів обличчя — поради стиліста
Стрижка боб вже багато років залишається улюбленою серед жінок будь-якого віку. Її секрет простий: вона пасує майже всім, незалежно від форми обличчя чи структури волосся. Це не просто зачіска, а справжній маст-хев для тих, хто хоче мати стильний вигляд, не витрачаючи багато часу на догляд.
Про це пише Express.
Чому боб ніколи не виходить із моди
Боб з'явився на початку ХХ століття і з того часу став символом елегантності. Головна його перевага — універсальність. Він ідеальний має вигляд на прямому, хвилястому або кучерявому волоссі. Ця зачіска підходить для будь-якого віку: молодим вона додає свіжості, а жінкам зрілого віку — елегантності. І найголовніше, боб залишається стильним навіть після кількох тижнів без корекції.
Як підібрати боб для свого обличчя
Відомий стиліст Боббі Коллієр радить обирати варіант бобу, враховуючи форму обличчя:
- Кругле обличчя: кращий має вигляд текстурований боб із пасмами, що подовжують обличчя.
- Овальне обличчя: підійде будь-який варіант, але французький боб додає особливого шарму.
- Квадратне обличчя: варто уникати різких зрізів і обирати м'які контури.
- Серцеподібне обличчя: середня довжина з об’ємом біля підборіддя допоможе збалансувати пропорції.
- Прямокутне обличчя: подовжений боб без чубчика створює ніжний і гармонійний вигляд.
- Ромбоподібне обличчя: краще обрати чіткі зрізи, які підкреслюють лінію щелепи.
Укладання на будь-який смак
Боб ідеально підходить для експериментів. Для класичного вигляду можна випрямити волосся, а для легкої недбалості — додати хвиль чи текстури. Навіть власниці кучерявого волосся оцінять цю зачіску: достатньо правильно підібрати довжину, щоб зачіска виглядала збалансовано.
Догляд за бобом
Щоб боб залишався стильним, потрібно оновлювати його кожні 6–8 тижнів. Використовуйте якісний шампунь, кондиціонер і термозахист. Для об’єму між миттями підійде сухий шампунь.
Боб для різного віку
Короткий боб із чубчиком підходить молодим і додає образу динамічності, тоді як подовжений варіант має стриманий й елегантний вигляд. Ця стрижка — справжній спосіб підкреслити вашу унікальність і стиль.
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