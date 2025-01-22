Універсальна стрижка 2025 — пасує всім, якщо знати секрет

Cтильна коротка стрижка. Фото: Freepik

Стрижка боб вже багато років залишається улюбленою серед жінок будь-якого віку. Її секрет простий: вона пасує майже всім, незалежно від форми обличчя чи структури волосся. Це не просто зачіска, а справжній маст-хев для тих, хто хоче мати стильний вигляд, не витрачаючи багато часу на догляд.

Про це пише Express.

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Боб з'явився на початку ХХ століття і з того часу став символом елегантності. Головна його перевага — універсальність. Він ідеальний має вигляд на прямому, хвилястому або кучерявому волоссі. Ця зачіска підходить для будь-якого віку: молодим вона додає свіжості, а жінкам зрілого віку — елегантності. І найголовніше, боб залишається стильним навіть після кількох тижнів без корекції.

Стрижка боб. Фото з Instagram

Як підібрати боб для свого обличчя

Відомий стиліст Боббі Коллієр радить обирати варіант бобу, враховуючи форму обличчя:

Кругле обличчя: кращий має вигляд текстурований боб із пасмами, що подовжують обличчя.

кращий має вигляд текстурований боб із пасмами, що подовжують обличчя. Овальне обличчя: підійде будь-який варіант, але французький боб додає особливого шарму.

підійде будь-який варіант, але французький боб додає особливого шарму. Квадратне обличчя: варто уникати різких зрізів і обирати м'які контури.

варто уникати різких зрізів і обирати м'які контури. Серцеподібне обличчя: середня довжина з об’ємом біля підборіддя допоможе збалансувати пропорції.

середня довжина з об’ємом біля підборіддя допоможе збалансувати пропорції. Прямокутне обличчя: подовжений боб без чубчика створює ніжний і гармонійний вигляд.

подовжений боб без чубчика створює ніжний і гармонійний вигляд. Ромбоподібне обличчя: краще обрати чіткі зрізи, які підкреслюють лінію щелепи.

Укладання на будь-який смак

Боб ідеально підходить для експериментів. Для класичного вигляду можна випрямити волосся, а для легкої недбалості — додати хвиль чи текстури. Навіть власниці кучерявого волосся оцінять цю зачіску: достатньо правильно підібрати довжину, щоб зачіска виглядала збалансовано.

Боб. Фото з Instagram

Догляд за бобом

Щоб боб залишався стильним, потрібно оновлювати його кожні 6–8 тижнів. Використовуйте якісний шампунь, кондиціонер і термозахист. Для об’єму між миттями підійде сухий шампунь.

Боб для різного віку

Короткий боб із чубчиком підходить молодим і додає образу динамічності, тоді як подовжений варіант має стриманий й елегантний вигляд. Ця стрижка — справжній спосіб підкреслити вашу унікальність і стиль.

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