Как похудеть за 2 недели до Нового года – модные лайфхаки от экспертов

Девушка держит в руке фруктовую тарелку. Фото: Freepik

Декабрь — время предпраздничной суеты, но многие женщины мечтают встретить Новый год в отличной форме. Если вы также хотите избавиться от нескольких лишних килограммов у нас есть хорошие новости: даже через две недели можно добиться результата, если следовать простым рекомендациям.

Сайт Новини.LIVE поделится подборкой трендовых советов от диетологов.

Читайте также:

Как начать худеть без вреда для здоровья

Начните с воды

Замените прохладную сырую воду на теплую кипяченую. Выпивайте ее перед завтраком, перед ужином и через час после еды. Такая вода помогает активизировать обмен веществ и очищает организм. Она должна быть приятно теплой, как чай. Этот маленький трюк улучшает пищеварение и помогает сжигать калории быстрее.

Горячая еда вместо сырых продуктов

На две недели до Нового года ограничьте сырые овощи и фрукты в рационе. Ешьте их только за 30–40 минут до основной пищи или через 2–3 часа после. Основные приемы пищи должны состоять из тушеных, запеченных или вареных блюд — они легче усваиваются и способствуют регулярному пищеварению. Попробуйте крем-супы или овощные рагу — они быстро наполняют энергией и придают легкость.

Грибной крем-суп. Фото: Freepik

Что есть, чтобы худеть

Ваше меню должно включать:

каши (гречка, киноа, рис басмати);

нежирное мясо (курица, телятина, индейка);

тушеные или запеченные овощи;

белую рыбу (треска, минтай, хек);

немного бобовых (чечевица или нут);

йогурт в первой половине дня.

Следует ограничить употребление кофе, хлебобулочных изделий и консервированных продуктов. Не отказывайте себе в удовольствии съесть что-нибудь вкусненькое, но пусть это будет полезный десерт. К примеру, выпечка с натуральными ингредиентами или фрукты. Идеальное время для сладкого — обед или ранний вечер.

Десерт. Фото: Freepik

Что нужно исключить из рациона

Орехи, семена, хлопья или сухарики лучше временно убрать. Они тяжело перевариваются и замедляют метаболизм. Вместо этого выбирайте теплую, легкую пищу, например супы или каши.

Начинайте день с разминки на 20 минут, чтобы разогреть тело.

Ходите в сауну или баню для очищения организма.

Делайте массаж с кунжутным маслом — это улучшит кровообращение.

Похудение к Новому году — реальная задача, если подходить к нему ответственно. Следуйте этим советам, и уже через две недели вы почувствуете легкость и будете сиять на праздничной вечеринке.

Раньше мы писали о том, почему обычно зимой труднее похудеть.

Также мы сообщали, какие диеты из прошлого до сих пор пользуются спросом.