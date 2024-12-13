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Ідеальна фігура до Нового року — як схуднути за 14 днів

13 грудня 2024 09:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як схуднути за 2 тижні до Нового року — модні лайфхаки від експертів
Дівчина тримає в руці фруктову тарілку. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Грудень — час передсвяткової метушні, але багато жінок мріють зустріти Новий рік у відмінній формі. Якщо ви також хочете позбутися кількох зайвих кілограмів, у нас є гарні новини: навіть за два тижні можна досягти результату, якщо слідувати простим рекомендаціям.

Сайт Новини.LIVE поділиться підбіркою трендових порад від дієтологів.

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Почніть з води

Замініть холодну сиру воду на теплу кип’ячену. Випивайте її перед сніданком, перед вечерею та через годину після їжі. Така вода допомагає активізувати обмін речовин і очищує організм. Вона повинна бути приємно теплою, як чай. Цей маленький трюк покращує травлення та допомагає спалювати калорії швидше.

Гаряча їжа замість сирих продуктів

На два тижні до Нового року обмежте сирі овочі та фрукти у раціоні. Їжте їх тільки за 30-40 хвилин до основної їжі або через 2-3 години після. Основні прийоми їжі повинні складатися з тушкованих, запечених чи варених страв — вони легше засвоюються і сприяють регулярному травленню. Спробуйте крем-супи чи овочеві рагу — вони швидко наповнюють енергією і додають легкості.

Крем-супи ідеально підходять для тих, хто піклується про фігуру
Грибний крем-суп. Фото: Freepik

Що їсти, щоб худнути

Ваше меню має включати:

  • каші (гречка, кіноа, рис басматі);
  • нежирне м’ясо (курка, телятина, індичка);
  • тушковані чи запечені овочі;
  • білу рибу (тріска, минтай, хек);
  • трохи бобових (сочевиця чи нут);
  • йогурт у першій половині дня.

Варто обмежити вживання кави, хлібобулочних виробів і консервованих продуктів. Не відмовляйте собі у задоволенні з’їсти щось смачненьке, але нехай це буде корисний десерт. Наприклад, випічка з натуральними інгредієнтами або фрукти. Ідеальний час для солодкого — обід або ранній вечір.

Навіть під час дієти можна тішити себе солоденьким
Десерт. Фото: Freepik

Що потрібно виключити з раціону

Горіхи, насіння, пластівці чи сухарики краще тимчасово прибрати. Вони важко перетравлюються і уповільнюють метаболізм. Замість цього обирайте теплу, легку їжу, як-от супи чи каші.

  • Починайте день з розминки на 20 хвилин, щоб розігріти тіло.
  • Ходіть у сауну чи лазню для очищення організму.
  • Робіть масаж із кунжутним маслом – це покращить кровообіг.

Схуднення до Нового року — реальне завдання, якщо підходити до нього відповідально. Дотримуйтеся цих порад, і вже через два тижні ви відчуєте легкість та будете сяяти на святковій вечірці.

Раніше ми писали про те, чому зазвичай взимку важче схуднути

Також ми повідомляли, які дієти з минулого досі мають попит. 

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