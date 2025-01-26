Цветная верхняя одежда — как быть в центре внимания в 2025 году

Девушка в яркой куртке. Фото: Freepik

Весна-лето 2025 года готова удивлять яркими цветами и необычными решениями для верхней одежды. Забудьте о скучных бежевых пальто и тренчах — новый сезон предлагает свежий подход к моде, наполненный сочными красками, поднимающими настроение даже в пасмурный день. В тренде — насыщенные оттенки красного, малинового, синего и зеленого, которые можно увидеть на нейлоновых плащах, кожаных пальто и даже брезентовых дождевиках.

В Vogue рассказали об этом подробнее.

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Ferragamo

Черный стал звездой подиумов. В коллекции Ferragamo выделяется длинный хлопковый тренч-трансформер. Это многофункциональный выбор: пальто легко превращается в стильную куртку в утилитарном стиле. Acne Studios выбрали другой путь и презентовали нежно-персиковый кожаный плащ с широким воротником. Его дизайнерский ход — сочетание с высокими сапогами, украшенными цветочным принтом.

Ferragamo. Фото: Vogue

Miu Miu и Gucci

Малиново-пурпурный дождевик от Miu Miu стал ярким акцентом на черно-сером фоне. Gucci удивили макси пальтом неоново-желтого цвета, который идеально дополнил простую белую майку и джинсы. А Bally пошли еще дальше — их зеленое пальто напоминает празднование Дня Святого Патрика.

Miu Miu. Фото: Vogue

Chloe и Chanel

Синие оттенки тоже на пике популярности. Chloe представили насыщенный глубокий цвет, а Chanel сделали ставку на нежный Baby blue. Их кейп выглядит просто сказочно в сочетании с джинсами, украшенными кристаллами.

Gucci. Фото: Vogue

В этом сезоне верхняя одежда — это не просто практичная вещь, а способ добавить в жизнь цветового настроения и выразить свой стиль. Выбор за вами: классический красный, экспериментальный зеленый или нежный голубой — каждый найдет свой идеальный вариант.

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