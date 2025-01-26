Кольоровий верхній одяг — як бути в центрі уваги у 2025

Дівчина в яскравій куртці. Фото: Freepik

Весна-літо 2025 року готова дивувати яскравими кольорами та незвичайними рішеннями для верхнього одягу. Забудьте про нудні бежеві пальта та тренчі — новий сезон пропонує свіжий підхід до моди, наповнений соковитими фарбами, що піднімають настрій навіть у похмурий день. У тренді — насичені відтінки червоного, малинового, синього та зеленого, які можна побачити на нейлонових плащах, шкіряних пальтах і навіть брезентових дощовиках.

У Vogue розповіли про це детальніше.

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Ferragamo

Червоний став зіркою подіумів. У колекції Ferragamo виділяється довгий бавовняний тренч-трансформер. Це багатофункціональний вибір: пальто легко перетворюється на стильну куртку в утилітарному стилі. Acne Studios обрали інший шлях і презентували ніжно-персиковий шкіряний плащ із широким коміром. Його дизайнерський хід — поєднання з високими чоботами, прикрашеними квітковим принтом.

Ferragamo. Фото: Vogue

Miu Miu та Gucci

Малиново-пурпуровий дощовик від Miu Miu став яскравим акцентом на чорно-сірому фоні. Gucci здивували максіпальтом неоново-жовтого кольору, який ідеально доповнив просту білу майку та джинси. А Bally пішли ще далі — їхнє зелене пальто нагадує святкування Дня Святого Патріка.

Miu Miu. Фото: Vogue

Chloe та Chanel

Сині відтінки теж на піку популярності. Chloe представили насичений глибокий колір, а Chanel зробили ставку на ніжний Baby blue. Їхній кейп має просто казковий вигляд в поєднанні з джинсами, прикрашеними кристалами.

Gucci. Фото: Vogue

Цього сезону верхній одяг — це не просто практична річ, а спосіб додати в життя кольорового настрою та виразити свій стиль. Вибір за вами: класичний червоний, експериментальний зелений чи ніжний блакитний — кожен знайде свій ідеальний варіант.

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