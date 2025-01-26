Кольоровий верхній одяг — як бути в центрі уваги у 2025

Яскравий верхній одяг — тренд, який підкорює подіуми
Весна-літо 2025 року готова дивувати яскравими кольорами та незвичайними рішеннями для верхнього одягу. Забудьте про нудні бежеві пальта та тренчі — новий сезон пропонує свіжий підхід до моди, наповнений соковитими фарбами, що піднімають настрій навіть у похмурий день. У тренді — насичені відтінки червоного, малинового, синього та зеленого, які можна побачити на нейлонових плащах, шкіряних пальтах і навіть брезентових дощовиках.
У Vogue розповіли про це детальніше.
Який верхній одяг буде в моді 2025 року
Ferragamo
Червоний став зіркою подіумів. У колекції Ferragamo виділяється довгий бавовняний тренч-трансформер. Це багатофункціональний вибір: пальто легко перетворюється на стильну куртку в утилітарному стилі. Acne Studios обрали інший шлях і презентували ніжно-персиковий шкіряний плащ із широким коміром. Його дизайнерський хід — поєднання з високими чоботами, прикрашеними квітковим принтом.
Miu Miu та Gucci
Малиново-пурпуровий дощовик від Miu Miu став яскравим акцентом на чорно-сірому фоні. Gucci здивували максіпальтом неоново-жовтого кольору, який ідеально доповнив просту білу майку та джинси. А Bally пішли ще далі — їхнє зелене пальто нагадує святкування Дня Святого Патріка.
Chloe та Chanel
Сині відтінки теж на піку популярності. Chloe представили насичений глибокий колір, а Chanel зробили ставку на ніжний Baby blue. Їхній кейп має просто казковий вигляд в поєднанні з джинсами, прикрашеними кристалами.
Цього сезону верхній одяг — це не просто практична річ, а спосіб додати в життя кольорового настрою та виразити свій стиль. Вибір за вами: класичний червоний, експериментальний зелений чи ніжний блакитний — кожен знайде свій ідеальний варіант.
Раніше ми писали про те, який верхній одяг обирають усі модниці.
Також ми повідомляли, який верхній одяг буде в тренді цієї весни.
Читайте Новини.LIVE!