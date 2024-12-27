Как снять гель-лак дома – быстро и без вреда ногтям

Гель-лак на ногтях. Фото: Freepik

Роскошный маникюр с гель-лаком, акрилом или пудрой выглядит великолепно, но бывают моменты, когда нужно снять это покрытие дома. Причин может быть много: нет времени идти в салон, не выходит записаться к мастеру или просто хочется попробовать сделать это самостоятельно. Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить ногти.

Об этом сообщает Real Simple.

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Перед началом снятия маникюра дома убедитесь, что у вас есть все необходимое:

Инструменты: кусачки для ногтей, пилочка, пушер для кутикулы.

кусачки для ногтей, пилочка, пушер для кутикулы. Материалы: ватные диски, чистый ацетон, алюминиевая фольга, полотенце для рук, бумажные салфетки, масло для кутикулы, крем для рук.

Как правильно снимать покрытие

Процесс достаточно прост, но нуждается в терпении. Вот пошаговая инструкция:

Обрежьте длину. Если у вас наращенные ногти, воспользуйтесь кусачками, чтобы укоротить их. Это облегчит дальнейшую работу. Снимите верхний слой. С помощью пилочки аккуратно снимите блестящее покрытие. Это поможет ацетону лучше растворить лак. Защитите кожу. Перед нанесением ацетона смажьте кутикулу маслом. Это предотвратит пересушивание кожи. Обработайте ацетоном. Смочите ватные шарики в чистом ацетоне и приложите к ногтям. Заверните в фольгу. Оберните каждый палец фольгой. Она создаст тепло, что ускорит процесс. Оставьте на 10-15 минут. Снимите остатки. По истечении времени аккуратно снимите фольгу. Размягченное покрытие удаляйте пушером. Если что-то крепко держится, повторите процедуру.

Увлажнение кутикулы. Фото: Freepik

Что делать после снятия покрытия

После удаления маникюра важно позаботиться о здоровье ногтей. Нанесите масло на кутикулу, чтобы вернуть влажность ногтям.

Используйте специальное средство для укрепления ногтевой пластины. Нанесите крем для рук во избежание сухости.

Полезные советы

Весь процесс занимает 20-30 минут, но лучше потратить время, чем повредить ногти. Учитывайте, что гель-лак носится 2-3 недели, пудровый маникюр — до 5 недель, акрил — до 6-8 недель. Если покрытие выглядит хорошо, возможно, стоит еще немного подождать со снятием.

Маникюр. Фото: Freepik

Дайте ногтям передохнуть перед новым маникюром. Если они тонкие или ломкие, используйте укрепляющее средство и дайте им время восстановиться.

Снятие гелевого покрытия дома — это реальная альтернатива салону, если следовать этим советам. Терпение, правильные инструменты и немного времени — и ваши ногти будут здоровыми и ухоженными.

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