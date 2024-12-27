Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Если не успели к мастеру — как безопасно снять гель-лак дома arrow

Если не успели к мастеру — как безопасно снять гель-лак дома

27 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как снять гель-лак дома – быстро и без вреда ногтям
Гель-лак на ногтях. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Роскошный маникюр с гель-лаком, акрилом или пудрой выглядит великолепно, но бывают моменты, когда нужно снять это покрытие дома. Причин может быть много: нет времени идти в салон, не выходит записаться к мастеру или просто хочется попробовать сделать это самостоятельно. Главное — действовать осторожно, чтобы не повредить ногти.

Об этом сообщает Real Simple.

Читайте также:

Что нужно подготовить для снятия гель-лака

Перед началом снятия маникюра дома убедитесь, что у вас есть все необходимое:

  • Инструменты: кусачки для ногтей, пилочка, пушер для кутикулы.
  • Материалы: ватные диски, чистый ацетон, алюминиевая фольга, полотенце для рук, бумажные салфетки, масло для кутикулы, крем для рук.

Как правильно снимать покрытие

Процесс достаточно прост, но нуждается в терпении. Вот пошаговая инструкция:

  1. Обрежьте длину. Если у вас наращенные ногти, воспользуйтесь кусачками, чтобы укоротить их. Это облегчит дальнейшую работу.
  2. Снимите верхний слой. С помощью пилочки аккуратно снимите блестящее покрытие. Это поможет ацетону лучше растворить лак.
  3. Защитите кожу. Перед нанесением ацетона смажьте кутикулу маслом. Это предотвратит пересушивание кожи.
  4. Обработайте ацетоном. Смочите ватные шарики в чистом ацетоне и приложите к ногтям.
  5. Заверните в фольгу. Оберните каждый палец фольгой. Она создаст тепло, что ускорит процесс. Оставьте на 10-15 минут.
  6. Снимите остатки. По истечении времени аккуратно снимите фольгу. Размягченное покрытие удаляйте пушером. Если что-то крепко держится, повторите процедуру.
За ногтями важно правильно ухаживать
Увлажнение кутикулы. Фото: Freepik

Что делать после снятия покрытия

После удаления маникюра важно позаботиться о здоровье ногтей. Нанесите масло на кутикулу, чтобы вернуть влажность ногтям.

Используйте специальное средство для укрепления ногтевой пластины. Нанесите крем для рук во избежание сухости.

Полезные советы

Весь процесс занимает 20-30 минут, но лучше потратить время, чем повредить ногти. Учитывайте, что гель-лак носится 2-3 недели, пудровый маникюр — до 5 недель, акрил — до 6-8 недель. Если покрытие выглядит хорошо, возможно, стоит еще немного подождать со снятием.

Снять гелевое покрытие дома возможно
Маникюр. Фото: Freepik

Дайте ногтям передохнуть перед новым маникюром. Если они тонкие или ломкие, используйте укрепляющее средство и дайте им время восстановиться.

Снятие гелевого покрытия дома — это реальная альтернатива салону, если следовать этим советам. Терпение, правильные инструменты и немного времени — и ваши ногти будут здоровыми и ухоженными.

Раньше мы писали о том, насколько безопасно использовать гель-лак.

Также мы сообщали, какие цвета маникюра следует сделать в 2025 году.

мода лайфхаки красота стиль ногти

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:27 ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют

18:26 Сырский показал удары ВСУ по вражеской бронетехнике

18:17 Будут ощутимые морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра

18:08 Синоптики предупреждают об опасной погоде на выходных

17:59 Убийство леопарда в Одессе — появились новые подробности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

17:43 В Херсоне раздались взрывы

17:42 Получил 300 тыс. грн пенсии — чиновник КГГА оформил инвалидность

17:35 В Укргидрометцентре сообщили, где будет холоднее всего завтра

17:21 В Украине до сих пор слышен русский — Дробович назвал причину

18:27 ИИ показал, каким будет через 100 лет — фото впечатляют

18:26 Сырский показал удары ВСУ по вражеской бронетехнике

18:17 Будут ощутимые морозы — прогноз погоды в Харькове на завтра

18:08 Синоптики предупреждают об опасной погоде на выходных

17:59 Убийство леопарда в Одессе — появились новые подробности

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:43 В Херсоне раздались взрывы

17:42 Получил 300 тыс. грн пенсии — чиновник КГГА оформил инвалидность

17:35 В Укргидрометцентре сообщили, где будет холоднее всего завтра

17:21 В Украине до сих пор слышен русский — Дробович назвал причину

17:09 Бойцы 3-й ОШБр взяли в плен россиян, которые следят за ними

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Text

11:20 Закон о декриминализации СОЧ только усугубил ситуацию, — психолог

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:15 Риск прорыва оккупантов на Днепропетровщину — есть ли угроза

Text

09:50 В ВСУ заявили, что потери РФ значительно превышают темпы набора

Text

08:55 Провести выборы в мае технически нереально — объяснение эксперта

Text

08:00 Беженцы в Европе и безграничная коррупция — эфир Ранок.LIVE

26 декабря 2024
Text

23:12 Влияние на Украину смены власти в США — эксклюзив Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

18 декабря 2024

06:32 Только 1 яйцо и сыр — этот завтрак родные будут просить ежедневно