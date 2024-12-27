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Якщо не встигли до майстра — як безпечно зняти гель-лак вдома

27 грудня 2024 18:14
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Як зняти гель-лак вдома — швидко та без шкоди нігтям
Гель-лак на нігтях. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Розкішний манікюр із гель-лаком, акрилом чи пудрою має чудовий вигляд, але бувають моменти, коли потрібно зняти це покриття вдома. Причин може бути багато: немає часу йти до салону, не виходить записатися до майстра чи просто хочеться спробувати зробити це самостійно. Головне — діяти обережно, щоб не пошкодити нігті.

Про це повідомляє Real Simple.

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Що потрібно підготувати для зняття гель-лаку

Перед початком зняття манікюру вдома переконайтеся, що у вас є все необхідне:

  • Інструменти: кусачки для нігтів, пилочка, пушер для кутикули.
  • Матеріали: ватяні диски, чистий ацетон, алюмінієва фольга, рушник для рук, паперові серветки, масло для кутикули, крем для рук.

Як правильно знімати покриття

Процес досить простий, але потребує терпіння. Ось покрокова інструкція:

  1. Обріжте довжину. Якщо у вас нарощені нігті, скористайтеся кусачками, щоб укоротити їх. Це полегшить подальшу роботу.
  2. Зніміть верхній шар. За допомогою пилочки обережно зніміть блискуче покриття. Це допоможе ацетону краще розчинити лак.
  3. Захистіть шкіру. Перед тим як наносити ацетон, змастіть кутикулу маслом. Це запобіжить пересушуванню шкіри.
  4. Обробіть ацетоном. Змочіть ватяні кульки в чистому ацетоні й прикладіть до нігтів.
  5. Загорніть у фольгу. Оберніть кожен палець фольгою. Вона створить тепло, що прискорить процес. Залиште на 10-15 хвилин.
  6. Зніміть залишки. Після закінчення часу акуратно зніміть фольгу. Розм’якшене покриття видаляйте пушером. Якщо щось тримається міцно, повторіть процедуру.
За нігтями важливо правильно доглядати
Зволоження кутикули. Фото: Freepik

Що робити після зняття покриття

Після видалення манікюру важливо подбати про здоров’я нігтів. Нанесіть масло на кутикулу, щоб повернути вологу нігтям. 

Використайте спеціальний засіб для зміцнення нігтьової пластини. Нанесіть крем для рук, щоб уникнути сухості.

Корисні поради

Увесь процес займає 20-30 хвилин, але краще витратити час, ніж пошкодити нігті. Враховуйте, що гель-лак носиться 2-3 тижні, пудровий манікюр — до 5 тижнів, акрил — до 6-8 тижнів. Якщо покриття має добрий вигляд, можливо, варто ще трохи почекати зі зняттям.

Зняти гелеве покриття вдома можливо
Манікюр. Фото: Freepik

Дайте нігтям відпочити перед новим манікюром. Якщо вони тонкі чи ламкі, використовуйте зміцнювальні засоби й дайте їм час відновитися.

Зняття гелевого покриття вдома — це реальна альтернатива салону, якщо дотримуватися цих порад. Терпіння, правильні інструменти й трішки часу — і ваші нігті будуть здоровими та доглянутими.

Раніше ми писали про те, наскільки безпечно використовувати гель-лак.

Також ми повідомляли, які кольори манікюру варто зробити в 2025 році.

мода лайфхаки краса стиль нігті

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