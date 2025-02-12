Свежие тренды маникюра 2025 — что сейчас в топе

Нежный маникюр. Фото: Freepik

Свежий маникюр — это не только ухоженные ногти, но и отличный способ поднять настроение. Новый цвет, стильный дизайн или эффектное покрытие могут изменить ощущение себя не хуже, чем любимая одежда или косметика. Как вы выбираете маникюр? Доверяете интуиции, прислушиваетесь к мастеру или заранее просматриваете десятки идей? В любом случае, свежие тренды всегда вдохновляют на что-то новое.

Чтобы вам было легче найти идеальный вариант, Новини.LIVE собрал несколько интересных идей, которые сделают маникюр особенным.

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Жемчужный маникюр

Нежное покрытие с перламутровым отблеском создает эффект натурального жемчуга на ногтях. Этот дизайн добавляет образу изысканности и элегантности.

Нежный маникюр с жемчужным отблеском. Фото из Instagram

Эффект "Кошачий глаз"

Использование магнитного лака позволяет создать глубокий, мерцающий эффект, напоминающий отблеск кошачьего глаза. Этот дизайн добавляет ногтям загадочности и глубины.

Маникюр "Кошачий глаз". Фото из Instagram

Металлические оттенки

Серебряные, золотые и хромированные покрытия придают маникюру футуристический вид. Они могут быть как основным акцентом, так и использоваться в деталях.

Металлические оттенки. Фото из Instagram

Глубокий изумрудный цвет

Насыщенный зеленый оттенок добавляет ногтям роскоши и глубины. Идеально подходит для особых случаев или как акцент в повседневном образе.

Зеленый маникюр. Фото из Instagram

Молочный маникюр

Молочные оттенки создают мягкий и естественный вид ногтей. Они универсальны и подходят для любого случая.

Молочный маникюр. Фото из Instagram

Абстрактный дизайн

Свободные формы, линии и пятна создают уникальный и современный вид. Такой маникюр позволяет выразить индивидуальность и креативность.

Абстрактный дизайн. Фото из Instagram

Актуальные цвета 2025 года

В тренде молочная карамель — нейтральный оттенок, богатый пигментом, но не слишком насыщенный. Создает теплый и уютный вид. Еще стоит обратить внимание на темно-красный с фиолетовым подтоном — классический и элегантный выбор. Среди спокойных и трендовых оттенков есть серо-голубой, подходящий для любого сезона.

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