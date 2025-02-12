Свежие тренды маникюра 2025 — что сейчас в топе

Если хочется чего-то нового — самые модные идеи маникюра 2025
Свежий маникюр — это не только ухоженные ногти, но и отличный способ поднять настроение. Новый цвет, стильный дизайн или эффектное покрытие могут изменить ощущение себя не хуже, чем любимая одежда или косметика. Как вы выбираете маникюр? Доверяете интуиции, прислушиваетесь к мастеру или заранее просматриваете десятки идей? В любом случае, свежие тренды всегда вдохновляют на что-то новое.
Чтобы вам было легче найти идеальный вариант, Новини.LIVE собрал несколько интересных идей, которые сделают маникюр особенным.
Что сейчас в тренде среди дизайна маникюра
Жемчужный маникюр
Нежное покрытие с перламутровым отблеском создает эффект натурального жемчуга на ногтях. Этот дизайн добавляет образу изысканности и элегантности.
Эффект "Кошачий глаз"
Использование магнитного лака позволяет создать глубокий, мерцающий эффект, напоминающий отблеск кошачьего глаза. Этот дизайн добавляет ногтям загадочности и глубины.
Металлические оттенки
Серебряные, золотые и хромированные покрытия придают маникюру футуристический вид. Они могут быть как основным акцентом, так и использоваться в деталях.
Глубокий изумрудный цвет
Насыщенный зеленый оттенок добавляет ногтям роскоши и глубины. Идеально подходит для особых случаев или как акцент в повседневном образе.
Молочный маникюр
Молочные оттенки создают мягкий и естественный вид ногтей. Они универсальны и подходят для любого случая.
Абстрактный дизайн
Свободные формы, линии и пятна создают уникальный и современный вид. Такой маникюр позволяет выразить индивидуальность и креативность.
Актуальные цвета 2025 года
В тренде молочная карамель — нейтральный оттенок, богатый пигментом, но не слишком насыщенный. Создает теплый и уютный вид. Еще стоит обратить внимание на темно-красный с фиолетовым подтоном — классический и элегантный выбор. Среди спокойных и трендовых оттенков есть серо-голубой, подходящий для любого сезона.
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