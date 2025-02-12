Свіжі тренди манікюру 2025 — що зараз у топі

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Свіжий манікюр — це не лише доглянуті нігті, а й чудовий спосіб підняти настрій. Новий колір, стильний дизайн чи ефектне покриття можуть змінити відчуття себе не гірше, ніж улюблений одяг чи косметика. Як ви обираєте манікюр? Довіряєте інтуїції, прислухаєтесь до майстра чи заздалегідь переглядаєте десятки ідей? У будь-якому випадку, свіжі тренди завжди надихають на щось нове.

Щоб вам було легше знайти ідеальний варіант, Новини.LIVE зібрав кілька цікавих ідей, які зроблять манікюр особливим.

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Перлинний манікюр

Ніжне покриття з перламутровим відблиском створює ефект натуральних перлів на нігтях. Цей дизайн додає образу вишуканості та елегантності.

Ніжний манікюр. Фото з Instagram

Ефект "Котяче око"

Використання магнітного лаку дозволяє створити глибокий, мерехтливий ефект, що нагадує відблиск котячого ока. Цей дизайн додає нігтям загадковості та глибини.

Манікюр "Котяче око". Фото з Instagram

Металеві відтінки

Срібні, золоті та хромовані покриття додають манікюру футуристичного вигляду. Вони можуть бути як основним акцентом, так і використовуватись у деталях.

Металеві відтінки. Фото з Instagram

Глибокий смарагдовий колір

Насичений зелений відтінок додає нігтям розкоші та глибини. Ідеально підходить для особливих випадків або як акцент у повсякденному образі.

Зелений манікюр. Фото з Instagram

Молочний манікюр

Молочні відтінки створюють м'який та природний вигляд нігтів. Вони універсальні та підходять для будь-якого випадку.

Молочний манікюр. Фото з Instagram

Абстрактний дизайн

Вільні форми, лінії та плями створюють унікальний та сучасний вигляд. Такий манікюр дозволяє виразити індивідуальність та креативність.

Абстрактний дизайн. Фото з Instagram

Актуальні кольори 2025 року

В тренді молочна карамель — нейтральний відтінок, багатий пігментом, але не надто насичений. Створює теплий та затишний вигляд. Ще варто звернути увагу на темно-червоний з фіолетовим підтоном — класичний та елегантний вибір. Серед спокійних і трендових відтінків є сіро-блакитний, що підходить для будь-якого сезону.

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