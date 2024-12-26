Маникюр на Новый 2025 год — что не стоит делать и что советуют астрологи

Какой маникюр привлечет неудачи в 2025 году — мнение астрологов
Следующий 2025-й год — Зеленой Деревянной Змеи, и подготовиться к его встрече следует с особым вниманием к деталям. Выбор маникюра — одна из тех мелочей, которая может помочь настроиться на успех и счастье в новом году.
Новини.LIVE объяснил, какие цвета принесут удачу, а какие, наоборот, могут отпугнуть положительную энергию.
Какие цвета для маникюра лучше избегать
Черный
Темный маникюр может смотреться стильно, но на Новый год от него лучше отказаться. Астрологи предупреждают, что черный цвет способен создавать напряженную атмосферу и даже притягивать неудачи. Пусть этот цвет подождет иного случая.
Синий и его оттенки
Зеленая Деревянная Змея не слишком благосклонна к синему цвету. Считается, что он может символизировать помехи. Если вы любите этот оттенок, лучше оставить его для весенних дней.
Неоновые цвета
Вопящие, яркие оттенки, обычно привлекающие внимание, в этом году под запретом. Неоновый маникюр может "спугнуть" символ года, поэтому лучше сделать выбор в пользу спокойных и гармоничных тонов.
Какие цвета привлекут удачу в 2025 году
Чтобы год Змеи стал для вас успешным, следует выбирать цвета, гармонирующие с ее энергетикой.
Изумрудный или зеленый
Этот цвет олицетворяет саму Змею, поэтому точно принесет вам ее благосклонность. Выбирайте зеленый маникюр — и это не только поможет быть в тренде, но и будет способствовать успеху в финансах и карьере.
Шоколадный или коричневый
Теплые коричневого оттенка символизируют уют, стабильность и гармонию. Такой маникюр поможет создать крепкие родственные отношения и привлечь финансовое равновесие.
Коралловый или красный
Для тех, кто мечтает о любви или стремится к энергии и страсти, красный — беспроигрышный вариант. Он помогает добиваться целей и заряжает уверенностью в себе.
Как сделать правильный выбор
Новый год — это время, когда каждая деталь имеет значение. Выбирайте цвета, гармонирующие с символом года, и настраивайтесь на позитив. Правильный маникюр может стать вашим талисманом к счастью, здоровью и успеху в 2025 году.
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