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Какой маникюр привлечет неудачи в 2025 году — мнение астрологов

26 декабря 2024 00:45
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Маникюр на Новый 2025 год — что не стоит делать и что советуют астрологи
Праздничный маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Следующий 2025-й год — Зеленой Деревянной Змеи, и подготовиться к его встрече следует с особым вниманием к деталям. Выбор маникюра — одна из тех мелочей, которая может помочь настроиться на успех и счастье в новом году.

Новини.LIVE объяснил, какие цвета принесут удачу, а какие, наоборот, могут отпугнуть положительную энергию.

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Какие цвета для маникюра лучше избегать

Черный

Темный маникюр может смотреться стильно, но на Новый год от него лучше отказаться. Астрологи предупреждают, что черный цвет способен создавать напряженную атмосферу и даже притягивать неудачи. Пусть этот цвет подождет иного случая.

От классического черного лучше отказаться в праздничную вещь
Черный маникюр. Фото: Freepik

Синий и его оттенки

Зеленая Деревянная Змея не слишком благосклонна к синему цвету. Считается, что он может символизировать помехи. Если вы любите этот оттенок, лучше оставить его для весенних дней.

Синие оттенки на ногтях не лучший выбор
Маникюр в синем цвете. Фото: Freepik

Неоновые цвета

Вопящие, яркие оттенки, обычно привлекающие внимание, в этом году под запретом. Неоновый маникюр может "спугнуть" символ года, поэтому лучше сделать выбор в пользу спокойных и гармоничных тонов.

Неоновые оттенки следует отложить до лета
Желтый цвет. Фото: Freepik

Какие цвета привлекут удачу в 2025 году

Чтобы год Змеи стал для вас успешным, следует выбирать цвета, гармонирующие с ее энергетикой.

Изумрудный или зеленый

Этот цвет олицетворяет саму Змею, поэтому точно принесет вам ее благосклонность. Выбирайте зеленый маникюр — и это не только поможет быть в тренде, но и будет способствовать успеху в финансах и карьере.

Праздничный маникюр в зеленом цвете.
Дизайн маникюра в зеленом цвете. Фото: Freepik

Шоколадный или коричневый

Теплые коричневого оттенка символизируют уют, стабильность и гармонию. Такой маникюр поможет создать крепкие родственные отношения и привлечь финансовое равновесие.

Коричневый выглядит благородно на ногтях.
Темнокоричневый цвет на ногтях. Фото: Freepik

Коралловый или красный

Для тех, кто мечтает о любви или стремится к энергии и страсти, красный — беспроигрышный вариант. Он помогает добиваться целей и заряжает уверенностью в себе.

Красный цвет на ногтях не может остаться незамеченным
Красный цвет на ногтях. Фото: Freepik

Как сделать правильный выбор

Новый год — это время, когда каждая деталь имеет значение. Выбирайте цвета, гармонирующие с символом года, и настраивайтесь на позитив. Правильный маникюр может стать вашим талисманом к счастью, здоровью и успеху в 2025 году.

Раньше мы писали о том, какие оттенки маникюра будут в моде 2025 года.

Также мы сообщали, какие цвета маникюра выглядят роскошно.

мода маникюр Астрология стиль ногти

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