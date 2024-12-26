Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Який манікюр притягне невдачі у 2025 — астрологічні застереження arrow

Який манікюр притягне невдачі у 2025 — астрологічні застереження

26 грудня 2024 00:45
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Манікюр на Новий 2025 рік — що не варто робити і що радять астрологи
Святковий манікюр. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Наступний 2025-й рік — Зеленої Дерев'яної Змії, і підготуватися до його зустрічі варто з особливою увагою до деталей. Вибір манікюру — одна з тих дрібниць, яка може допомогти налаштуватися на успіх і щастя в новому році.

Новини.LIVE пояснив, які кольори принесуть удачу, а які, навпаки, можуть відлякати позитивну енергію.

Читайте також:

Які кольори для манікюру краще уникати

Чорний

Темний манікюр може виглядати стильно, але на Новий рік від нього краще відмовитися. Астрологи попереджають, що чорний колір здатен створювати напружену атмосферу і навіть притягувати невдачі. Нехай цей колір зачекає іншого випадку.

Від класичного чорного краще відмовитись в святкову річ
Чорний манікюр. Фото: Freepik

Синій і його відтінки

Зелена Дерев'яна Змія не надто прихильна до синього кольору. Вважається, що він може символізувати перешкоди. Якщо ви любите цей відтінок, краще залишити його для весняних днів.

Сині відтінки на нігтях не кращий вибір
Манікюр в синьому кольорі. Фото: Freepik

Неонові кольори

Кричущі, яскраві відтінки, що зазвичай привертають увагу, цього року під забороною. Неоновий манікюр може "злякати" символ року, тому краще зробити вибір на користь спокійних і гармонійних тонів.

Неонові відтінки варто відкласти до літа
Жовтий колір. Фото: Freepik

Які кольори притягнуть удачу у 2025

Щоб рік Змії став для вас успішним, варто обирати кольори, які гармонують із її енергетикою.

Смарагдовий або зелений

Цей колір уособлює саму Змію, тому точно принесе вам її прихильність. Обирайте зелений манікюр — і це не тільки допоможе бути в тренді, а й сприятиме успіху у фінансах і кар'єрі.

Святковий манікюр в зеленому кольорі
Дизайн манікюру в зеленому кольорі. Фото: Freepik

Шоколадний або коричневий

Теплі відтінки коричневого символізують затишок, стабільність і гармонію. Такий манікюр допоможе створити міцні родинні стосунки та залучити фінансову рівновагу.

Коричневий має благородний вигляд на нігтях
Темно-коричневий колір на нігтях. Фото: Freepik

Кораловий або червоний

Для тих, хто мріє про кохання або прагне енергії та пристрасті, червоний — безпрограшний варіант. Він допомагає досягати цілей і заряджає впевненістю в собі.

Червоний колір на нігтях не може залишитись непоміченим
Червоний колір на нігтях. Фото: Freepik

Як зробити правильний вибір

Новий рік – це час, коли кожна деталь має значення. Обирайте кольори, які гармонують із символом року, і налаштовуйтеся на позитив. Правильний манікюр може стати вашим талісманом на щастя, здоров'я та успіх у 2025 році.

Раніше ми писали про те, які відтінки манікюру будуть в моді 2025.

Також ми повідомляли, які кольори манікюру мають розкішний вигляд. 

мода манікюр Астрологія стиль нігті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:30 Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

00:28 Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео

25 грудня 2024

23:59 Садовий пояснив, чому записав родинний бізнес на дружину

Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

22:32 Що буде зі світлом у Харкові завтра — в Укренерго відповіли

00:30 Бронювання тимчасово непридатного — наскільки це реально

00:28 Поліція врятувала песика з-під завалів у Кривому Розі — відео

25 грудня 2024

23:59 Садовий пояснив, чому записав родинний бізнес на дружину

23:28 "Забули" згадати РФ — як у Трампа відреагували на різдвяну атаку

23:03 Підприємець обіцяв повпливати на ВЛК — як його покарав суд

23:02 Забарний упродовж кількох днів стане гравцем клубу з росіянином

22:51 Садовий сказав, скільки нужденних відвідали різдвяні обіди — фото

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:33 Чоловік не пішов до ТЦК, бо не готовий до служби — що вирішив суд

22:32 Що буде зі світлом у Харкові завтра — в Укренерго відповіли

22:25 У Херсоні пролунали вибухи — що відомо

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі та припинення боїв — ефір Вечір.LIVE

Text

13:39 Нардепка висловилась про справу екскерівника київського метро

Text

13:00 Зеленський відреагував на ранкову атаку України — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:55 Вілкул відповів, яка ситуація з теплопостачанням у Кривому Розі

Text

12:36 Нардепка сказала, як за час війни змінилась кількість ФОПів

Text

10:44 Нардеп сказав, в якому стані енергосистема після атаки РФ

Text

10:24 Удар по багатоповерхівці в Кривому Розі — деталі від Вілкула

Text

08:45 Атака на Кривий Ріг та новий мовний закон — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні