Манікюр на Новий 2025 рік — що не варто робити і що радять астрологи

Святковий манікюр. Фото: Freepik

Наступний 2025-й рік — Зеленої Дерев'яної Змії, і підготуватися до його зустрічі варто з особливою увагою до деталей. Вибір манікюру — одна з тих дрібниць, яка може допомогти налаштуватися на успіх і щастя в новому році.

Новини.LIVE пояснив, які кольори принесуть удачу, а які, навпаки, можуть відлякати позитивну енергію.

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Чорний

Темний манікюр може виглядати стильно, але на Новий рік від нього краще відмовитися. Астрологи попереджають, що чорний колір здатен створювати напружену атмосферу і навіть притягувати невдачі. Нехай цей колір зачекає іншого випадку.

Чорний манікюр. Фото: Freepik

Синій і його відтінки

Зелена Дерев'яна Змія не надто прихильна до синього кольору. Вважається, що він може символізувати перешкоди. Якщо ви любите цей відтінок, краще залишити його для весняних днів.

Манікюр в синьому кольорі. Фото: Freepik

Неонові кольори

Кричущі, яскраві відтінки, що зазвичай привертають увагу, цього року під забороною. Неоновий манікюр може "злякати" символ року, тому краще зробити вибір на користь спокійних і гармонійних тонів.

Жовтий колір. Фото: Freepik

Які кольори притягнуть удачу у 2025

Щоб рік Змії став для вас успішним, варто обирати кольори, які гармонують із її енергетикою.

Смарагдовий або зелений

Цей колір уособлює саму Змію, тому точно принесе вам її прихильність. Обирайте зелений манікюр — і це не тільки допоможе бути в тренді, а й сприятиме успіху у фінансах і кар'єрі.

Дизайн манікюру в зеленому кольорі. Фото: Freepik

Шоколадний або коричневий

Теплі відтінки коричневого символізують затишок, стабільність і гармонію. Такий манікюр допоможе створити міцні родинні стосунки та залучити фінансову рівновагу.

Темно-коричневий колір на нігтях. Фото: Freepik

Кораловий або червоний

Для тих, хто мріє про кохання або прагне енергії та пристрасті, червоний — безпрограшний варіант. Він допомагає досягати цілей і заряджає впевненістю в собі.

Червоний колір на нігтях. Фото: Freepik

Як зробити правильний вибір

Новий рік – це час, коли кожна деталь має значення. Обирайте кольори, які гармонують із символом року, і налаштовуйтеся на позитив. Правильний манікюр може стати вашим талісманом на щастя, здоров'я та успіх у 2025 році.

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