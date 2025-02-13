Весенний маникюр 2025 года — топовые дизайны, которые покорят всех

Какой маникюр будут носить этой весной — главные тренды 2025 года
Маникюр для многих женщин — это не просто уход за ногтями, а настоящий ритуал красоты. Каждый сезон приносит новые тренды, и весна 2025 года не стала исключением. Если хочется перемен, пора узнать, какие идеи будут в моде.
Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.
Какой маникюр сделать на весну
Натуральная красота
В 2025 году тренд на естественность никуда не исчезает. Оттенки nude, прозрачные лаки и минималистичные дизайны позволяют подчеркнуть естественную красоту рук. Лучшее решение для тех, кто ценит ухоженные ногти, но не хочет перегружать их сложными рисунками. А еще такой маникюр всегда уместен — и в офисе, и на свидании.
Цветочные мотивы
Весна и цветы — это почти синонимы! Поэтому цветочный маникюр остается одним из главных трендов. Можно выбрать нежные пастельные цветы или же добавить ярких красок. Такой дизайн подойдет и для коротких ногтей, и для длинных. Особенно актуальны узоры в стиле акварели и минималистичные цветочные композиции.
Матовый эффект
Матовое покрытие остается популярным и в этом сезоне. Красные, оливковые, пудровые или классические нюдовые матовые ногти выглядят стильно и дорого. Если хочется чего-то интересного, можно совместить глянцевый и матовый лак на одном дизайне — например, сделать матовое покрытие и глянцевые линии или узоры.
Яркий френч
Френч — это классика, которая каждый раз получает новое звучание. В 2025 году популярными будут цветные кончики — вместо традиционного белого можно выбрать голубой, розовый, желтый, зеленый или любой другой оттенок. А если хочется еще больше оригинальности — можно сделать двухцветный или омбре-френч.
Весна — это отличное время для экспериментов. Маникюр может меняться вместе с настроением, поэтому стоит попробовать разные варианты и найти свой идеальный весенний стиль.
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