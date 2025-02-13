Весняний манікюр 2025 року — топові дизайни, які підкорять всіх

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Манікюр для багатьох жінок — це не просто догляд за нігтями, а справжній ритуал краси. Кожен сезон приносить нові тренди, і весна 2025 року не стала винятком. Якщо хочеться змін, час дізнатися, які ідеї будуть у моді.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Натуральна краса

У 2025 році тренд на природність нікуди не зникає. Відтінки nude, прозорі лаки та мінімалістичні дизайни дозволяють підкреслити природну красу рук. Найкраще рішення для тих, хто цінує доглянуті нігті, але не хоче перевантажувати їх складними малюнками. А ще такий манікюр завжди доречний — і в офісі, і на побаченні.

Нюдовий манікюр. Фото з Instagram

Квіткові мотиви

Весна і квіти — це майже синоніми! Тому квітковий манікюр залишається одним із головних трендів. Можна обрати ніжні пастельні квіти або ж додати яскравих фарб. Такий дизайн підійде і для коротких нігтів, і для довгих. Особливо актуальні візерунки у стилі акварелі та мінімалістичні квіткові композиції.

Квітковий мотив. Фото з Instagram

Матовий ефект

Матове покриття залишається популярним і цього сезону. Червоні, оливкові, пудрові або класичні нюдові матові нігті мають стильний і дорогий вигляд. Якщо хочеться чогось цікавого, можна поєднати глянцевий і матовий лак на одному дизайні — наприклад, зробити матове покриття та глянцеві лінії або візерунки.

Матові нігті. Фото з Instagram

Яскравий френч

Френч — це класика, яка щоразу отримує нове звучання. У 2025 році популярними будуть кольорові кінчики — замість традиційного білого можна обрати блакитний, рожевий, жовтий, зелений або будь-який інший відтінок. А якщо хочеться ще більше оригінальності — можна зробити двоколірний або омбре-френч.

Яскравий френч. Фото з Instagram

Весна — це чудовий час для експериментів. Манікюр може змінюватися разом із настроєм, тому варто спробувати різні варіанти та знайти свій ідеальний весняний стиль.

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